Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Ο Αρκάς ξεκινά την εβδομάδα με χιούμοε.
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα με ένα μια γυναίκα που ενώ προσπαθεί να παραγγείλει λέει στον σερβοτόρο:
-«Θα ήθελα κάτι βίγκαν, με λίγες θερμίδες, χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη και με μηδέν λιπαρά.
Τι μου προτείνετε;»
Και εκείνος απαντά: «Ένα ποτήρι νερό»
Το σημερινό σκίτσο
