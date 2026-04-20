Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα με ένα μια γυναίκα που ενώ προσπαθεί να παραγγείλει λέει στον σερβοτόρο:

-«Θα ήθελα κάτι βίγκαν, με λίγες θερμίδες, χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη και με μηδέν λιπαρά.

Τι μου προτείνετε;»

Και εκείνος απαντά: «Ένα ποτήρι νερό»

Το σημερινό σκίτσο