Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό από την κατάρρευση τοιχίου – Μια σύλληψη
Για το ατύχημα έχει ήδη συλληφθεί ο 28χρονος υπεύθυνος του έργου για την τοποθέτηση των οπτικών ινών.
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, μετά την υποχώρηση τοιχίου αντιστήριξης σε εργοτάξιο στους Στάβλους Παπάφη, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει μέσα στο εργοτάξιο κι άλλα να βρίσκονται στο χείλος του δρόμου.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η υποχώρηση προκλήθηκε μετά από θραύση αγωγού της ΕΥΑΘ κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών στην περιοχή.
Για το ατύχημα έχει ήδη συλληφθεί ο 28χρονος υπεύθυνος του έργου για την τοποθέτηση των ινών.
Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε βίντεο του parallaximag.gr από τη στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
