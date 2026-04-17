17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Twin Peaks, Kraftwerk και αέναη κίνηση: Ο DJ Shadow για όλες τις στιγμές τις καριέρας του
Music 17 Απριλίου 2026, 10:38

«Δεν μπορείς να ξεμάθεις όσα έχεις μάθει. Το να προσποιείσαι το αντίθετο είναι καλλιτεχνικά ψεύτικο», είπε μεταξύ άλλων ο DJ Shadow σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Δεν ξεκινά με νοσταλγία, αλλά με μια ψύχραιμη ματιά στο παρελθόν του: σε συνέντευξή του στον Guardian, ο DJ Shadow εξηγεί γιατί κάποιες από τις πιο «μεγάλες» χαμένες ευκαιρίες της καριέρας του δεν τον βαραίνουν όσο θα περίμενε κανείς.

Το «όχι» που έμεινε στην ιστορία

Στα τέλη των 90s, την ώρα που είχε μόλις ολοκληρώσει το Psyence Fiction με τους Unkle, δέχτηκε πρόταση να δουλέψει με τους Deftones στο White Pony. Προτίμησε να μην εμπλακεί.

Ο λόγος; Ήθελε να διατηρήσει καθαρή την ταυτότητά του στη hip-hop σκηνή, αποφεύγοντας συνεργασίες που έγερναν προς το alternative και το rock. Σήμερα βλέπει εκείνη την επιλογή ως «μια χαμένη ευκαιρία με λογική βάση», όχι ως λάθος.

Γιατί άφησε πίσω τα samples (χωρίς να τα εγκαταλείψει)

Η απομάκρυνσή του DJ Shadow από τα βαριά sample-based κομμάτια δεν ήταν μόνο καλλιτεχνική. Όπως εξηγεί, το κόστος και τα δικαιώματα παίζουν μεγάλο ρόλο: κάποια στιγμή άρχισε να σκέφτεται ότι θα καταλήξει να κατέχει ένα μικρό ποσοστό της ίδιας του της δουλειάς.

Παράλληλα, όμως, υπήρχε και η ανάγκη εξέλιξης. Από τα πρώτα χρόνια με το MPC sampler μέχρι σήμερα, ο ίδιος βλέπει τη μετάβαση ως φυσική πορεία: «Έκανα ήδη αυτόν τον ήχο. Τώρα θέλω να δοκιμάζω κάτι καινούργιο».

Από τα περιοδικά στο crate-digging

Μεγαλώνοντας, η επαφή του DJ Shadow με τη βρετανική σκηνή ήρθε μέσα από περιοδικά όπως το NME και το Melody Maker, που – όπως λέει – είχαν πολύ πιο ανοιχτό μουσικό ορίζοντα από τα αμερικανικά μέσα της εποχής.

Ξεχωρίζει ιδιαίτερα τους Hijack και τους DJs τους, που επηρέασαν τη δική του αισθητική.

Η AI ως υπαρξιακό ερώτημα

Αν υπάρχει κάτι που τον ανησυχεί πραγματικά σήμερα, αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το βλέπει μόνο ως μουσικό εργαλείο, αλλά ως κάτι πολύ μεγαλύτερο.

«Ελπίζω για το καλύτερο, αλλά περιμένω το χειρότερο», λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον φόβο ότι η τεχνολογία μπορεί να φτάσει σε σημείο όπου θα καθορίζει ποιος επιβιώνει δημιουργικά.

Όταν το Twin Peaks αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι τη μουσική

Η επιρροή του δεν περιορίζεται στη μουσική. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο τρόπος που δομεί άλμπουμ, τίτλους και συνολική αφήγηση επηρεάστηκε από βιβλία, τέχνη και κυρίως από τη σειρά Twin Peaks και τον δημιουργό της David Lynch.

Αυτή η επιρροή τον οδήγησε να «παίζει» με τη μορφή των κομματιών και τη δομή των δίσκων, σπάζοντας τους κανόνες.

Το απόλυτο σημείο αναφοράς

Αν έπρεπε να βασίσει έναν ολόκληρο δίσκο σε samples από έναν μόνο καλλιτέχνη, η επιλογή του θα ήταν οι Kraftwerk.

Όπως λέει, πρόκειται για μια μπάντα που τον συνοδεύει σε κάθε φάση της καριέρας του και παραμένει ασύγκριτη.

Ο δίσκος που δεν κράτησε ποτέ

Παρότι είναι μανιώδης συλλέκτης, αποκαλύπτει ότι κάποτε χάρισε τον πιο ακριβό δίσκο που είχε αγοράσει.

Η κίνηση αυτή, όπως εξηγεί, τον βοήθησε να θυμηθεί ότι η αξία δεν βρίσκεται στο αντικείμενο, αλλά στη σχέση που χτίζεις μαζί του. «Είμαστε απλώς προσωρινοί κάτοχοι αυτών των πραγμάτων», σημειώνει.

Δημιουργία χωρίς επιστροφή

Δεν τον ενδιαφέρει να επιστρέψει στα πρώτα του εργαλεία ή στον «παλιό» τρόπο δουλειάς. Για εκείνον, η εξέλιξη είναι μονόδρομος.

«Δεν μπορείς να ξεμάθεις όσα έχεις μάθει. Το να προσποιείσαι το αντίθετο είναι καλλιτεχνικά ψεύτικο».

Οι συνεργασίες έρχονται… απλά

Για το remix του Black Hot Soup των King Gizzard & the Lizard Wizard, εξηγεί ότι όλα ξεκίνησαν με μια απλή πρόταση.

Δέχεται να δοκιμάσει κάτι μόνο αν νιώσει ότι μπορεί να προσθέσει κάτι δημιουργικά. Και σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα ήρθε γρήγορα – σε μια περίοδο που, όπως λέει, είχε ανάγκη από κάτι δημιουργικό μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα της πανδημίας.

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται σε μια απλή ιδέα: να μην μένει στάσιμος. Είτε μιλά για samples, είτε για νέες τεχνολογίες, είτε για παλιούς δίσκους, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος – να συνεχίζει να ψάχνει, να πειραματίζεται και να προχωρά μπροστά.

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Ισραήλ: Στόχος ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

