Twin Peaks, Kraftwerk και αέναη κίνηση: Ο DJ Shadow για όλες τις στιγμές τις καριέρας του

Δεν ξεκινά με νοσταλγία, αλλά με μια ψύχραιμη ματιά στο παρελθόν του: σε συνέντευξή του στον Guardian, ο DJ Shadow εξηγεί γιατί κάποιες από τις πιο «μεγάλες» χαμένες ευκαιρίες της καριέρας του δεν τον βαραίνουν όσο θα περίμενε κανείς.

Το «όχι» που έμεινε στην ιστορία

Στα τέλη των 90s, την ώρα που είχε μόλις ολοκληρώσει το Psyence Fiction με τους Unkle, δέχτηκε πρόταση να δουλέψει με τους Deftones στο White Pony. Προτίμησε να μην εμπλακεί.

Ο λόγος; Ήθελε να διατηρήσει καθαρή την ταυτότητά του στη hip-hop σκηνή, αποφεύγοντας συνεργασίες που έγερναν προς το alternative και το rock. Σήμερα βλέπει εκείνη την επιλογή ως «μια χαμένη ευκαιρία με λογική βάση», όχι ως λάθος.

Γιατί άφησε πίσω τα samples (χωρίς να τα εγκαταλείψει)

Η απομάκρυνσή του DJ Shadow από τα βαριά sample-based κομμάτια δεν ήταν μόνο καλλιτεχνική. Όπως εξηγεί, το κόστος και τα δικαιώματα παίζουν μεγάλο ρόλο: κάποια στιγμή άρχισε να σκέφτεται ότι θα καταλήξει να κατέχει ένα μικρό ποσοστό της ίδιας του της δουλειάς.

Παράλληλα, όμως, υπήρχε και η ανάγκη εξέλιξης. Από τα πρώτα χρόνια με το MPC sampler μέχρι σήμερα, ο ίδιος βλέπει τη μετάβαση ως φυσική πορεία: «Έκανα ήδη αυτόν τον ήχο. Τώρα θέλω να δοκιμάζω κάτι καινούργιο».

Από τα περιοδικά στο crate-digging

Μεγαλώνοντας, η επαφή του DJ Shadow με τη βρετανική σκηνή ήρθε μέσα από περιοδικά όπως το NME και το Melody Maker, που – όπως λέει – είχαν πολύ πιο ανοιχτό μουσικό ορίζοντα από τα αμερικανικά μέσα της εποχής.

Ξεχωρίζει ιδιαίτερα τους Hijack και τους DJs τους, που επηρέασαν τη δική του αισθητική.

Η AI ως υπαρξιακό ερώτημα

Αν υπάρχει κάτι που τον ανησυχεί πραγματικά σήμερα, αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το βλέπει μόνο ως μουσικό εργαλείο, αλλά ως κάτι πολύ μεγαλύτερο.

«Ελπίζω για το καλύτερο, αλλά περιμένω το χειρότερο», λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον φόβο ότι η τεχνολογία μπορεί να φτάσει σε σημείο όπου θα καθορίζει ποιος επιβιώνει δημιουργικά.

Όταν το Twin Peaks αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι τη μουσική

Η επιρροή του δεν περιορίζεται στη μουσική. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο τρόπος που δομεί άλμπουμ, τίτλους και συνολική αφήγηση επηρεάστηκε από βιβλία, τέχνη και κυρίως από τη σειρά Twin Peaks και τον δημιουργό της David Lynch.

Αυτή η επιρροή τον οδήγησε να «παίζει» με τη μορφή των κομματιών και τη δομή των δίσκων, σπάζοντας τους κανόνες.

Το απόλυτο σημείο αναφοράς

Αν έπρεπε να βασίσει έναν ολόκληρο δίσκο σε samples από έναν μόνο καλλιτέχνη, η επιλογή του θα ήταν οι Kraftwerk.

Όπως λέει, πρόκειται για μια μπάντα που τον συνοδεύει σε κάθε φάση της καριέρας του και παραμένει ασύγκριτη.

Ο δίσκος που δεν κράτησε ποτέ

Παρότι είναι μανιώδης συλλέκτης, αποκαλύπτει ότι κάποτε χάρισε τον πιο ακριβό δίσκο που είχε αγοράσει.

Η κίνηση αυτή, όπως εξηγεί, τον βοήθησε να θυμηθεί ότι η αξία δεν βρίσκεται στο αντικείμενο, αλλά στη σχέση που χτίζεις μαζί του. «Είμαστε απλώς προσωρινοί κάτοχοι αυτών των πραγμάτων», σημειώνει.

Δημιουργία χωρίς επιστροφή

Δεν τον ενδιαφέρει να επιστρέψει στα πρώτα του εργαλεία ή στον «παλιό» τρόπο δουλειάς. Για εκείνον, η εξέλιξη είναι μονόδρομος.

«Δεν μπορείς να ξεμάθεις όσα έχεις μάθει. Το να προσποιείσαι το αντίθετο είναι καλλιτεχνικά ψεύτικο».

Οι συνεργασίες έρχονται… απλά

Για το remix του Black Hot Soup των King Gizzard & the Lizard Wizard, εξηγεί ότι όλα ξεκίνησαν με μια απλή πρόταση.

Δέχεται να δοκιμάσει κάτι μόνο αν νιώσει ότι μπορεί να προσθέσει κάτι δημιουργικά. Και σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα ήρθε γρήγορα – σε μια περίοδο που, όπως λέει, είχε ανάγκη από κάτι δημιουργικό μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα της πανδημίας.

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται σε μια απλή ιδέα: να μην μένει στάσιμος. Είτε μιλά για samples, είτε για νέες τεχνολογίες, είτε για παλιούς δίσκους, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος – να συνεχίζει να ψάχνει, να πειραματίζεται και να προχωρά μπροστά.