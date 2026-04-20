Ξεκίνησε η νέα λεωφορειακή γραμμή Ζηρίνειο-Σκάλα Ωρωπού

Ιδιαίτερα θετικά και αισιόδοξα ήταν τα πρώτα μηνύματα από την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής του ΟΑΣΑ 510, που συνδέει πλέον το Ζηρίνειο Κηφισιάς με τη Σκάλα Ωρωπού, καθώς το πρώτο κιόλας δρομολόγιο εκτελέστηκε με μεγάλη ανταπόκριση από το επιβατικό κοινό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ωρωπού.

Όπως προσθέτει η σχετική ενημέρωση, στο πρώτο δρομολόγιο και στη στάση ΣΕΑΔ 1 στις Αφίδνες επιβιβάστηκε και ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιβάτες και να διαπιστώσει από κοντά την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό των πολιτών για τη νέα αυτή σημαντική συγκοινωνιακή σύνδεση.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της γραμμής, τόσο προς τον Ωρωπό όσο και συνολικά στη διαδρομή, όχι μόνο από δημότες του Δήμου Ωρωπού αλλά και από επισκέπτες, προκαλώντας έκπληξη και ικανοποίηση στους οδηγούς και στους επόπτες της νέας γραμμής.

Το πρώτο δρομολόγιο χρονομετρήθηκε στη μία ώρα, από την αφετηρία στο Ζηρίνειο έως το τέρμα στη Σκάλα Ωρωπού, επιβεβαιώνοντας την πρακτική αξία και τη λειτουργικότητα της νέας γραμμής.

Η γραμμή 510 διαθέτει συνολικά 61 στάσεις ανά κατεύθυνση, εξυπηρετώντας ένα μεγάλο εύρος περιοχών και δίνοντας νέα δυναμική στη σύνδεση του Δήμου Ωρωπού με τον αστικό ιστό.

Πύκνωση δρομολογίων θέλει ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου, δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος και συγκινημένος, τονίζοντας πως ένα όνειρο πολλών δεκαετιών έγινε πραγματικότητα ανήμερα του Αγίου Θωμά, στις 19 Απριλίου 2026. «Επόμενος μεγάλος στόχος είναι η περαιτέρω πύκνωση των δρομολογίων, καθώς και η διασύνδεση όλων των χωριών του Δήμου Ωρωπού με την αστική συγκοινωνία, ώστε κάθε περιοχή να αποκτήσει την πρόσβαση και τη δυναμική που αξίζει» τόνισε ο Γιώργος Γιασημάκης.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, και ιδιαίτερα τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, τα στελέχη του ΟΑΣΑ, καθώς και όσους στήριξαν διαχρονικά το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία της νέας γραμμής.