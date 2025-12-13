ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας των λεωφορείων την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το σωματείο εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική συνέλευση
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.
