«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» – 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Κυρίαρχο αίτημα των κινητοποιήσεων είναι «η αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και η προάσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρεται στα εργασιακά ζητήματα του χώρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις επιπτώσεις τους τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους πολίτες που εξυπηρετούνται από τους Δήμους και τις δομές τους.

Μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Οι Δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Πολλοί εξ αυτών αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και τη μισθοδοσία των εργαζομένων τους. Κρίσιμοι τομείς, όπως αυτοί της Καθαριότητας, του Πρασίνου, οι Κοινωνικές Δομές και οι Τεχνικές Υπηρεσίες λειτουργούν στα όρια τους. Ο δανεισμός, στον οποίο καταφεύγουν κάποιοι Δήμοι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση».

Και προσθέτει: «Την ίδια στιγμή, οι πολίτες πληρώνουν υπέρογκες αυξήσεις Δημοτικών Τελών που ξεπερνούν κάθε λογική μόνο και μόνο για να καλυφθούν τα κενά που αφήνει η κρατική εγκατάλειψη. Το αντίκρισμα της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών είναι δυσανάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι Παιδικοί Σταθμοί, τα Κ.Δ.Α.Π., οι Κοινωνικές Δομές, η Καθαριότητα κ.λπ. υποβαθμίζονται για χάρη των ιδιωτών και εργολάβων…»

Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, που σηκώνουν καθημερινά στις πλάτες τους τη λειτουργία των Δήμων λέμε ξεκάθαρα: ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ…!!!

• Δεν θα αποδεχτούμε τη κατάργηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

• Δεν θα αποδεχτούμε την υποβάθμιση των υπηρεσιών για τους πολίτες.

• Δεν θα αποδεχτούμε τους Δήμους-Επιχειρήσεις, τους Δήμους που

λειτουργούν για τα συμφέροντα των λίγων.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ την ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 να συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος-Αθήνα στις 11.00 το πρωί και να απαιτήσουν:

• Αξιοπρεπείς μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επαρκή

χρηματοδότηση των Δήμων.

• Δημόσιες και Κοινωνικές υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών και όχι των καρτέλ και των εργολάβων. Κατάργηση της αντεργατικής «διάταξης Βορίδη» και τερματισμός της «ομηρίας» χιλιάδων συμβασιούχων με την μονιμοποίηση τους.

• Να μπει τέλος στην φτώχεια, την ακρίβεια και την πολιτική εξαθλίωσης»