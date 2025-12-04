Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν

Πανελλαδική απεργία κήρυξαν οι οικοδόμοι για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.

Οι οικοδόμοι ζητούν συλλογική σύμβαση εργασίας, υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες

Στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους, οι οικοδόμοι διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας και αυτή να είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.

Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων επισημαίνει το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και την πρόθεσή της να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Απεργία οικοδόμων: Τα αιτήματα