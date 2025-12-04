Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία
Πανελλαδική απεργία κήρυξαν οι οικοδόμοι για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των συνδικάτων – μελών της ομοσπονδίας τους σε όλη τη χώρα.
Οι οικοδόμοι ζητούν συλλογική σύμβαση εργασίας, υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες
Στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους, οι οικοδόμοι διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας και αυτή να είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.
Επίσης η Ομοσπονδία Οικοδόμων επισημαίνει το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και την πρόθεσή της να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Απεργία οικοδόμων: Τα αιτήματα
- Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.
- 7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.
- Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.
- Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου».
