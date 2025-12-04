Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική – Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη Λεωφόρο Αθηνών

Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα η Αττική καθώς ο ΣΑΤΑ, προκήρυξε νέα 24ωρη απεργία, από τις 6πμ σήμερα έως τις 6πμ της Παρασκευής.

Με την απόφαση αυτή, παρατείνεται η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Υπενθυμίζεται, ότι οι αυτοκινητιστές επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του υπουργείου Μεταφορών, καθώς διεκδικούν να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τα ΜΑΤ απάντησαν με χημικά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση.

Συγκέντρωση στη Λ. Αθηνών

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), καλεί «σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού) στις 10 το πρωί».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 για προειδοποιητική 48ωρη απεργία των Ταξί της Αττικής, παρατείνει την απεργία για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής».

Το ΣΑΤΑ αναφέρει ότι «θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ταξί προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας».

Απεργία στα ταξί: Τα αιτήματα

Ο κλάδος ζητά να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του, ενώ παράλληλα, η Ομοσπονδία τους προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί: