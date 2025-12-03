Ταξί: Χημικά στο υπουργείο Μεταφορών – Οι αυτοκινητιστές ζητούν συνάντηση με τον Κυρανάκη
Τα ΜΑΤ ψέκασαν με χημικά τους αυτοκινητιστές ταξί που αντέδρασαν πετώντας καρέκλες και σακούλες με σκουπίδια
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η απεργία στα ταξί, με τους αυτοκινητιστές να επιχειρούν να εισέλθουν στον χώρο του υπουργείου Μεταφορών, καθώς διεκδικούν να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους
Τα ΜΑΤ απάντησαν με χημικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση.
Οι αυτοκινητιστές στη συνέχεια εξαγριωμένοι πέταξαν καρέκλες και σακούλες με σκουπίδια κατά των αστυνομικών δυνάμεων.
Δείτε βίντεο:
Αξίζει να σημειωθεί ότι απεργοί έμειναν όλη την περασμένη νύχτα έξω από το υπουργείο, ενώ ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου.
Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, ενώ ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος προειδοποίησε με απεργία διαρκείας εάν δεν συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό.
Τα αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί
Οι αυτοκινητιστές, ανάμεσα σε άλλα, διεκδικούν:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
- Παράλληλα αναμένουν συνάντηση με το υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση στον σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» πραγματοποίησαν οι οδηγοί ταξί.
Από εκεί αναχώρησαν για τα Μάλγαρα, μαζί με παραγωγούς λαϊκών αγορών, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
