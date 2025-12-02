newspaper
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
02 Δεκεμβρίου 2025

Πορεία των οδηγών ταξί στο Ηράκλειο – «Τα όριά μας τελειώνουν»

Περίπου 60 ταξί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και έφτασαν έως το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτη

Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης οι οδηγοί ταξί στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που πραγματοποιεί ο κλάδος πανελλαδικά.

Περίπου 60 ταξί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και έφτασαν έως το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης.

Την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη στο κτήριο της Περιφέρειας σύσκεψη παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος όπως αναφέρει το patris.gr.

«Τα όριά μας τελειώνουν, οι αντοχές μας τελειώνουν, θέλουμε την ειρήνη και την αρμονία στην εργασία μας» δήλωσε στο patris ο Γιάννης Βαρδαβάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου Κρήτης.

YouTube thumbnail

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, όπως είπε ο κ. Βαρδαβάκης θα υπάρχουν αμάξια επιφυλακής για να εκτελέσουν δρομολόγια από και προς τα νοσοκομεία, όπως επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν θα διαταραχθούν και τα σχολικά δρομολόγια των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου Κρήτης

Ο κλάδος των ΤΑΞΙ στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη οδηγείται στον αφανισμό. Εδώ και καιρό βιώνουμε μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη υποκλοπή του έργου μας από τα κάθε λογής Ι.Χ. με οδηγό, τα οποία λειτουργούν ως «πειρατικά» ταξί, υφαρπάζοντας το ψωμί των οικογενειών μας.

Όμως, το ποτήρι ξεχείλισε για έναν ακόμα σοβαρότερο λόγο: Την προκλητική στάση της Κυβέρνησης που αδιαφορεί σε οποιοδήποτε αίτημα και πρόταση μας για επίλυση των προβλημάτων μας, καθώς και τον μη ουσιαστικό και σχεδόν ανύπαρκτο έλεγχο της παραβατικότητας και της υποκλοπής του μεταφορικού μας έργου.

Διαπιστώνουμε πλέον ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάθεση και καμία πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου μας. Η ανοχή στην παρανομία συνεχίζεται με την συνδρομή υπουργικών αποφάσεων και την έλλειψη πρωτοβουλιών σε νομοθετικό επίπεδο προκειμένου να διαχωρίσει μια και καλή τη αστική μεταφορά του ΤΑΞΙ με τη εκμίσθωση χρόνου με την οποία λειτουργούν τα ΙΧ και δεν την τηρούν,αφήνοντας  έτσι όλα τα παραθυράκια της φοροδιαφυγής των ΙΧ και της υποκλοπής του μεταφορικού έργου των ΤΑΞΙ.

Απέναντι σε αυτή την αδιαλλαξία και την αδιαφορία για την επιβίωση χιλιάδων επαγγελματιών, η μόνη απάντηση είναι ο αγώνας, η απεργία, η κινητοποίηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στη συνεδρίασή του στις 25 Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 48ωρης Απεργιακής Κινητοποίησης, σαν μια προειδοποίηση ότι η υπομονή  μας τελείωσε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΑΜΕΣΗ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άμεση νομοθετική ρύθμιση για ελαχιστη μίσθωση Ε.Ι.Χ. 4 ωρών , με κατώτατο τίμημα 180€. Να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις χωρίς ασάφειες και παρερμηνείες.

Άμεσος καθορισμός ανώτατου αριθμού Ε.Ι.Χ. οχημάτων ανά Περιφέρεια, με όριο το 40% του στόλου ΕΔΧ ΤΑΞΙ (για τη Φέρουσα Ικανότητα).

Υποχρεωτική καταχώρηση κάθε σύμβασης Ε.Ι.Χ. 2 ώρες πριν την έναρξη (pre-booking lock), χωρίς δυνατότητα τροποποίησης, για την πάταξη του «on-demand» έργου και τη λειτουργια των ΕΙΧ ως ΤΑΞΙ.

Άμεση επιβολή προστίμου 10.000€ και αφαίρεση πινακίδων για 6 μήνες σε περίπτωση υποκλοπής έργου.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ

Άμεση εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές πλατφόρμες  που αφορά την απαγόρευση των παράνομων εκπτώσεων και την υποχρέωση τήρησης του κρατικού τιμολογίου, χωρίς συγκεκριμένα τρικ παραπλάνησης. Επιτέλους η “Ανεξάρτητη” Επιτροπή Ανταγωνισμού να ασχοληθεί με τους κολοσσούς που κάθε χρόνο παρουσιάζουν συνεχόμενα ζημιές εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αθέμιτες πρακτικές έναντι των αυτοαπασχολούμενων οδηγών ταξι.

Αμεση εφαρμογή του άρθρου 75, Ν. 4607/2019, που απαγορεύει την είσπραξη του κομίστρου από οποιαδήποτε διαμεσολαβητική εταιρία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Άμεση επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά μας έξοδα που μας οδηγούν καθημερινά στην εξαθλίωση.

Κατάργηση του νέου φορολογικού νόμου της τεκμαρτής φορολόγησης που πλήττουν άδικα τους επαγγελματίες του κλάδου.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ

Άμεση μετάθεση της υποχρεωτικής ταξινόμησης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ από το 2026 για το 2035 για τα ΤΑΞΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Δέσμευση για ενα νέο, γενναιόδωρο πρόγραμμα επιδοτήσεων (έως 30%-40% της αξίας) για αντικατάσταση του στόλου του ΤΑΞΙ όχι μόνο με ηλεκτρικά οχήματα αλλά και με υβριδικά οχήματα νέας τεχνολογίας.

Ενημερώνουμε ότι τη Τριτη 2 Δεκεμβρίου και Τεταρτη 3 Δεκεμβρίου κανένα ΤΑΞΙ δεν θα κυκλοφορεί στους δρόμους. Δινουμε όλοι δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στις κινητοποιήσεις που θα κάνουμε. Να καταλάβουν ότι δεν είμαστε δεδομένοι, ούτε αναλώσιμοι.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο επείγοντα περιστατικά υγείας (μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία). Τα οχήματα επιφυλακής που θα επιλεγούν θα πάρουν τις κάρτες που θα εκδώσει ο σύλλογος. Επίσης για την ειδική μεταφορά μαθητών θα υπάρξει ενημέρωση και καταγραφή των οχημάτων που θα διενεργήσουν αυτές τις μεταφορές προς και απο τα σχολικά συγκροτήματα.

Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Economy
ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

inWellness
inTown
