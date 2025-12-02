Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»

Ταξί: Πανελλαδική απεργία για 48 ώρες – Τι διεκδικούν
Την νέα 48ωρη απεργία κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δεν θα εκτελούνται δρομολόγια ταξί σε όλη την επικράτεια
Χωρίς ταξί θα μείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, όλες οι μεγάλες πόλεις και η περιφέρεια, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έχει προκηρύξει νέα 48ωρη, πανελλαδική, προειδοποιητική απεργία.
Η απεργία ξεκίνησε στις 6:00 σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δεν θα εκτελούνται δρομολόγια ταξί σε όλη την επικράτεια, ενώ τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».
Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι τα αιτήματά τους αφορούν ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας, τα οποία παραμένουν άλυτα εδώ και αρκετό καιρό.
«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του»
«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του!» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του κλάδου. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές θέτουν σειρά αιτημάτων προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι η απεργία αποτελεί προειδοποίηση για κλιμάκωση:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση».
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή
Η Ομοσπονδία καλεί όλα τα σωματεία και τους οδηγούς ταξί σε όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν στην απεργία και να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση της Πολιτείας.
«Οι συνάδελφοι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
