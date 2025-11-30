Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Καμία λύση σε κανένα από τα προβλήματά τους δεν έχει δοθεί, καταγγέλλουν οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους προχωρώντας σε νέα 48ωρη απεργία την ερχόμενη εβδομάδα, 2 και 3 Δεκεμβρίου.
«Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία» λένε οι αυτοκινητιστές
Ανακοίνωση για τη νέα απεργία εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».
Επίσης τονίζεται ότι τα αιτήματά τους αφορούν ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας, τα οποία παραμένουν άλυτα εδώ και αρκετό καιρό, με τους ίδιους να έχουν φτάσει στα όριά τους.
Η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. για την απεργία των ταξί
«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του!
Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.
Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.
Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:
– Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.
– Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.
Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».
- Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
- Πέρασαν 12 χρόνια – Η ανάρτηση που δείχνει ότι ο Βιν Ντίζελ δεν ξεχνά τον «αδερφό» του Πολ Γουόκερ
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή
- Ο Καρέτσας στο «μπλοκάκι» των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης – «Παρέλαση» σκάουτερ στο ματς της Γκενκ (pic)
- Πάπας Λέων: Στο Φανάρι για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
- «Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Η Φλαμένγκο σήκωσε το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Παλμέιρας (vid, pic)
- «Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις