Σε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οδηγοί ταξί την ερχόμενη εβδομάδα, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος. Αιτία της σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κλάδο των ταξί και στην κυβέρνηση είναι η ΚΥΑ που παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα βαν.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ κατηγόρησε τους ιδιώτες των βαν ότι θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος αναρωτήθηκε «γιατί θέλουν να αλλάξουν τον νόμο 4530» κατηγορώντας τους ιδιώτες των βαν ότι «θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί», προσθέτοντας ότι «μέχρι 9 άτομα, το μεταφορικό έργο το κάνει το ταξί». Επίσης ανέφερε ότι ακόμα και στα πρόστιμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά υπέρ των βαν.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια κυβέρνηση ευάλωτη στη διαπλοκή, καθώς όλοι οι ιδιώτες εξυπηρετούνται για να πάρουν έργο εις βάρος του ταξί. Ωστόσο, συμπλήρωσε, «’χασάπηδες’ και ‘φραπέδες’ δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε».

Μαρίνος Μικάλεφ: «Χωρίς βαν, σε λίγες ώρες ο τουρισμός θα καταρρεύσει»

Από την πλευρά του, ο γ.γ. της πανελλήνιας ομοσπονδίας εκμίσθωσης επιβατικών Ι.Χ. στην Κέρκυρα, Μαρίνος Μικάλεφ, αρνήθηκε τις κατηγορίες του κ. Λυμπερόπουλου υποστηρίζοντας ότι «είναι δημόσιο συμφέρον να εξυπηρετούνται οι τουρίστες, υπάρχουν πάνω από 700 Ι.Χ. που τους εξυπηρετούν και αν δεν το κάνουν, μέσα σε λίγες ώρες ο τουρισμός θα καταρρεύσει».

Επίσης, όπως είπε στη συνέχεια, είναι επιλογή του πελάτη αν θα πάρει ταξί ή βαν, στα οποία γίνεται προκράτηση και συμφωνία για τις υπηρεσίες που θέλει ο τουρίστας.

Για την απόφαση που αφορά στην απεργία την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, ο κ. Λυμπερόπουλος απευθυνόμενος στον κόσμο δήλωσε: «Καλούμε όλη την κοινωνία να μας στηρίξει διότι 100 χρόνια προσφέρουμε υπηρεσίες και ποτέ δεν έχουμε βάλει τον κόσμο στην άκρη, διεκδικούμε να εξυπηρετούμε την κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».