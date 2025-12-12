Λεωφορεία: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες σταματούν τα δρομολόγια
Σε στάση προχωρούν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου - Ποιες γραμμές εξαιρούνται
Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.
Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00 το απόγευμα.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
