Markos by Night: Πρωτιά στην τηλεθέαση το Σάββατο με την παράσταση «Greece The Musicult»

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε για τέταρτο συνεχόμενο Σάββατο το «Markos by Night», με την προβολή της παράστασης «Greece The Musicult». Η αμεσότητα της επιθεώρησης του Μάρκου Σεφερλή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, καθιστώντας το MEGA σταθερό ραντεβού των τηλεθεατών με το γέλιο.

Η παράσταση κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής της, καταγράφοντας ποσοστό 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 14,4% στο σύνολο του κοινού.

Ο Μάρκος Σεφερλής, με μια σειρά κωμικών σκετς που αποκωδικοποιούν τα «σημεία των καιρών», κέρδισε ξανά το κοινό, με την κάλυψη να φτάνει τους 1,66 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η επίδοση της παράστασης υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική, αγγίζοντας το 19,7%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη προβολής διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 4 μονάδες στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η σταθερή επιτυχία των θεατρικών προβολών του MEGA συνεχίζεται, με το «Markos by Night» να αποτελεί το σημείο συνάντησης για το κοινό που αναζητά διέξοδο στην καθαρή ψυχαγωγία.

