«Μια νύχτα μόνο»: Ανατροπές στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Το 66ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις και ρωτά την Αννέζα, ποια είναι η βιολογική του μητέρα.

Η Κατερίνη ψάχνει για την Εύα και ανακαλύπτει πράγματα, που θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Επεισόδιο 66 (Δευτέρα 20/04)

Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις από την Αννέζα για την αλήθεια που του έκρυψαν, όμως εκείνη δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

Η Αρετή όσο κι αν προσπαθεί, δεν καταφέρνει να ξανακάνει τη σχέση της με τον Οδυσσέα, όπως ήταν. Ο πόνος τη φθείρει περισσότερο απ’ όσο αντέχει και το σώμα της την προδίδει. Ο Σάββας με τη Μαρίκα συνειδητοποιούν ότι η Άσπα κρύβει πολλά για το παρελθόν της και τους βάζει σε περίεργες σκέψεις.

Ο Οδυσσέας φωνάζει τον Νταγιάννο, να τον προειδοποιήσει για τα επαγγελματικά του ανοίγματα, αλλά η συζήτηση παίρνει διαφορετική τροπή από αυτή που περίμενε.

Κι ενώ ο Μακρυνιώτης έχει ξεκινήσει την έρευνα για την Εύα, όπως του ζήτησε η Κατερίνη, αυτά που μαθαίνει, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

