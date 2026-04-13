3D: Συνελήφθη ο frontman των Massive Attack σε διαμαρτυρία υπέρ της Palestine Action

Ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, γνωστός ως 3D και βασικό μέλος των Massive Attack, συνελήφθη στο Λονδίνο, μετά τη συμμετοχή του σε μεγάλη διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο μουσικός βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Trafalgar Square μαζί με εκατοντάδες διαδηλωτές, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

Η σύλληψη μπροστά στο πλήθος

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, αστυνομικοί τον πλησιάζουν και του ανακοινώνουν ότι συλλαμβάνεται, πριν τον απομακρύνουν σηκωτό, την ώρα που το πλήθος αντιδρά με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Την ώρα που τον μεταφέρουν, ακούγεται κάποιος να τον ρωτά γιατί συλλαμβάνεται, με τον ίδιο να απαντά: «Συλλαμβάνομαι παράνομα».

«Ήξερα το ρίσκο, αλλά…»

Λίγο πριν το περιστατικό, ο Ντελ Νάγια είχε δηλώσει ότι γνώριζε τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης, ακόμη και για τη μουσική του πορεία.

«Ως μουσικός υπήρχε ανησυχία για το αν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε και να παίρνουμε βίζες», είπε, εξηγώντας όμως ότι τελικά θεώρησε πως η κατάσταση «είναι γελοία», ιδίως μετά την απόφαση της αστυνομίας να επανεκκινήσει τις συλλήψεις.

«Γι’ αυτό αποφάσισα να κρατήσω ένα πλακάτ. Κι αν συλληφθώ, είμαι βέβαιος ότι μπορώ να σταθώ στο δικαστήριο και να πω πως πρόκειται για παράνομη σύλληψη και δεν την αποδέχομαι».

Η θέση του για την οργάνωση

Ο ίδιος υπερασπίστηκε ανοιχτά την Palestine Action, λέγοντας: «Οι ενέργειές της ήταν βαθιά πατριωτικές, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσαν να προστατεύσουν τη χώρα από εμπλοκή σε σοβαρά εγκλήματα πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πόσο πιο πατριωτικό μπορεί να είναι αυτό;».

Στον αέρα η ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι Massive Attack ετοιμάζονται για περιοδεία στην Ευρώπη από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου, με στάσεις σε πόλεις όπως το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Μπρίστολ το 1988 από τον Ντελ Νάγια, τον Γκραντ Μάρσαλ, τον Έιντριαν Θως και τον Άντριου Βάουλς, με τους δύο πρώτους να συνεχίζουν μέχρι σήμερα.

Μαζικές συλλήψεις και αντιδράσεις

Η κινητοποίηση του Σαββάτου κατέληξε σε πάνω από 500 συλλήψεις, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη διαμαρτυρία μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου τον Φεβρουάριο, που έκρινε παράνομη την απαγόρευση της Palestine Action.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογη» και δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να χαρακτηριστούν οι δράσεις της οργάνωσης ως τρομοκρατία.

Παρά την αρχική στάση της αστυνομίας να περιορίσει τις συλλήψεις, τον Μάρτιο ανακοίνωσε ότι θα τις συνεχίσει για όσους εκφράζουν δημόσια υποστήριξη.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.

«Σουρεαλιστική κατάσταση»

Η οργάνωση Defend Our Juries, που διοργάνωσε τη διαδήλωση, κατήγγειλε ότι οι αρχές προχωρούν σε συλλήψεις παρά την απόφαση του δικαστηρίου, με εκπρόσωπό της να χαρακτηρίζει την κατάσταση «πραγματικά σουρεαλιστική» και να μιλά για ένα μέτρο που «αγγίζει πλέον τα όρια του παραλόγου», ενόψει και της εκδίκασης της υπόθεσης στο εφετείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα της 11ης Απριλίου είχαν συλληφθεί 523 άτομα, ηλικίας από 18 έως 87 ετών.