3D: Συνελήφθη ο frontman των Massive Attack σε διαμαρτυρία υπέρ της Palestine Action
Music 13 Απριλίου 2026

3D: Συνελήφθη ο frontman των Massive Attack σε διαμαρτυρία υπέρ της Palestine Action

Ο frontman των Massive Attack συνελήφθη σε διαμαρτυρία υπέρ της Palestine Action, μιλώντας για «παράνομη σύλληψη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, γνωστός ως 3D και βασικό μέλος των Massive Attack, συνελήφθη στο Λονδίνο, μετά τη συμμετοχή του σε μεγάλη διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο μουσικός βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Trafalgar Square μαζί με εκατοντάδες διαδηλωτές, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

Η σύλληψη μπροστά στο πλήθος

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, αστυνομικοί τον πλησιάζουν και του ανακοινώνουν ότι συλλαμβάνεται, πριν τον απομακρύνουν σηκωτό, την ώρα που το πλήθος αντιδρά με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Την ώρα που τον μεταφέρουν, ακούγεται κάποιος να τον ρωτά γιατί συλλαμβάνεται, με τον ίδιο να απαντά: «Συλλαμβάνομαι παράνομα».

«Ήξερα το ρίσκο, αλλά…»

Λίγο πριν το περιστατικό, ο Ντελ Νάγια είχε δηλώσει ότι γνώριζε τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης, ακόμη και για τη μουσική του πορεία.

«Ως μουσικός υπήρχε ανησυχία για το αν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε και να παίρνουμε βίζες», είπε, εξηγώντας όμως ότι τελικά θεώρησε πως η κατάσταση «είναι γελοία», ιδίως μετά την απόφαση της αστυνομίας να επανεκκινήσει τις συλλήψεις.

«Γι’ αυτό αποφάσισα να κρατήσω ένα πλακάτ. Κι αν συλληφθώ, είμαι βέβαιος ότι μπορώ να σταθώ στο δικαστήριο και να πω πως πρόκειται για παράνομη σύλληψη και δεν την αποδέχομαι».

Η θέση του για την οργάνωση

Ο ίδιος υπερασπίστηκε ανοιχτά την Palestine Action, λέγοντας: «Οι ενέργειές της ήταν βαθιά πατριωτικές, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσαν να προστατεύσουν τη χώρα από εμπλοκή σε σοβαρά εγκλήματα πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πόσο πιο πατριωτικό μπορεί να είναι αυτό;».

Στον αέρα η ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι Massive Attack ετοιμάζονται για περιοδεία στην Ευρώπη από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου, με στάσεις σε πόλεις όπως το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Μπρίστολ το 1988 από τον Ντελ Νάγια, τον Γκραντ Μάρσαλ, τον Έιντριαν Θως και τον Άντριου Βάουλς, με τους δύο πρώτους να συνεχίζουν μέχρι σήμερα.

Μαζικές συλλήψεις και αντιδράσεις

Η κινητοποίηση του Σαββάτου κατέληξε σε πάνω από 500 συλλήψεις, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη διαμαρτυρία μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου τον Φεβρουάριο, που έκρινε παράνομη την απαγόρευση της Palestine Action.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογη» και δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να χαρακτηριστούν οι δράσεις της οργάνωσης ως τρομοκρατία.

Παρά την αρχική στάση της αστυνομίας να περιορίσει τις συλλήψεις, τον Μάρτιο ανακοίνωσε ότι θα τις συνεχίσει για όσους εκφράζουν δημόσια υποστήριξη.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.

«Σουρεαλιστική κατάσταση»

Η οργάνωση Defend Our Juries, που διοργάνωσε τη διαδήλωση, κατήγγειλε ότι οι αρχές προχωρούν σε συλλήψεις παρά την απόφαση του δικαστηρίου, με εκπρόσωπό της να χαρακτηρίζει την κατάσταση «πραγματικά σουρεαλιστική» και να μιλά για ένα μέτρο που «αγγίζει πλέον τα όρια του παραλόγου», ενόψει και της εκδίκασης της υπόθεσης στο εφετείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα της 11ης Απριλίου είχαν συλληφθεί 523 άτομα, ηλικίας από 18 έως 87 ετών.

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ - Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο Βαγιεκάνο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»
Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο Βαγιεκάνο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»

Μετά τη βαριά ήττα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ είπε ότι προτιμά η ομάδα του να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, παρά να συνεχίσει στο Conference League.

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Επτασφράγιστο μυστικό διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφασή του για το πρόσωπο που θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με τα σενάρια να εναλλάσσονται και τα στελέχη του Κινήματος να κάθονται σε «ανάμενα κάρβουνα».

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

