magazin
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα είδος έκστασης: Γιατί η metal φοράει μάσκες;
Music 20 Απριλίου 2026, 06:02

Οι μάσκες επιστρέφουν δυναμικά στο metal, με κορυφαία συγκροτήματα να χτίζουν μυστήριο, ταυτότητα και ολόκληρους κόσμους πάνω στη σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Spotlight

Σε μια σκηνή που πάντα επένδυε στην υπερβολή και τη θεατρικότητα, η μάσκα επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Από τους Sleep Token μέχρι τους Ghost και τους Slaughter to Prevail, ολοένα και περισσότερα συγκροτήματα επιλέγουν να εμφανίζονται χωρίς πρόσωπο. Ο σκοπός δεν είναι να κρυφτούν, αλλά για να χτίσουν κάτι πέρα από τον εαυτό τους: έναν ρόλο, μια αφήγηση, μια εμπειρία.

Από το corpse paint στις μάσκες art deco

Το 2015, οι Imperial Triumphant έψαχναν έναν νέο τρόπο να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα τους. Το corpse paint της black metal μπήκε στο τραπέζι, αλλά απορρίφθηκε γρήγορα: η ιδέα του να ξεβάφονται μετά από κάθε συναυλία δεν τους έπειθε.

YouTube thumbnail

Αντί γι’ αυτό, υιοθέτησαν τις χαρακτηριστικές χρυσές μάσκες τους, εμπνευσμένες από την αρχιτεκτονική των 20s. Όπως έχει πει ο Ζάκαρι Έζριν, ακόμη κι αυτή η επιλογή είχε τα δικά της απρόοπτα: όταν οι μάσκες χάθηκαν κατά τη μεταφορά, χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσουν με υλικά από ένα κατάστημα κοστουμιών στην Ουγγαρία.

YouTube thumbnail

«Δεν βλέπεις, δεν αναπνέεις»

Για τον Άλφα των Gaerea, η μάσκα είναι μια σωματική δοκιμασία: ιδρώτας, ασφυξία και περιορισμένη ορατότητα.

Σε μια εμφάνιση σε μικρό club στη Στουτγκάρδη, χωρίς εξαερισμό και με τον κόσμο ασφυκτικά στριμωγμένο, τα πράγματα έφτασαν στα άκρα. Ο ίδιος δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από τη συναυλία, καθώς λιποθύμησε μία ή δύο φορές από τη ζέστη.

Κι όμως, η τάση αυτή δεν υποχωρεί. Οι Sleep Token, Ghost και Slaughter to Prevail γεμίζουν arenas, ενώ νέα ονόματα όπως οι President και η Cenobia κερδίζουν γρήγορα κοινό.

YouTube thumbnail

Από pop μελωδίες μέχρι ακραίο ήχο

Η αισθητική της μάσκας δεν περιορίζεται σε ένα μόνο ύφος.

Οι Sleep Token και οι President μπλέκουν το metal με pop και ηλεκτρονικά στοιχεία, ενώ οι Ghost έχουν μια μελωδικότητα που θυμίζει ακόμη και ABBA.

Στον αντίποδα, μπάντες όπως οι Portal, Briqueville, Batushka και Kanonenfieber παραμένουν πιστές σε πιο ακραίες φόρμες.

Παρότι το φαινόμενο είναι κυρίως ανδροκρατούμενο, υπάρχουν και γυναικείες παρουσίες που υιοθετούν τη μάσκα, όπως η Cenobia και η Μαρία Φραντς των Heilung.

YouTube thumbnail

Η μάσκα ως «διακόπτης»

Για τους μουσικούς, η μάσκα λειτουργεί και ψυχολογικά.

Ο Άλφα περιγράφει μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη ενός μαραθωνοδρόμου: μετά από ένα σημείο, η προσπάθεια παύει να γίνεται αντιληπτή και ο καλλιτέχνης μπαίνει σε ένα είδος έκστασης.

YouTube thumbnail

Μια ιστορία που ξεκινά δεκαετίες πριν

Η χρήση μάσκας στο metal έχει παρελθόν. Οι Slipknot το 1999 την έκαναν βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Ακόμη νωρίτερα, οι Gwar είχαν ήδη μετατρέψει τη σκηνή σε θέατρο, με εξωγήινους χαρακτήρες και υπερβολικά σκηνικά. Ο κιθαρίστας Μάικ Ντέρκς εξηγεί πως η μπάντα σατίριζε την εικόνα του metal, πηγαίνοντάς την στα άκρα. Επηρεασμένοι από acts όπως ο Alice Cooper και οι Kiss, έφτιαξαν έναν ολόκληρο κόσμο πάνω στη σκηνή.

Οι εμφανίσεις τους, που συχνά σατίριζαν πολιτικές και δημόσιες φιγούρες, προκάλεσαν ακόμη και απειλές – ειδικά όταν «εκτελούσαν» σκηνικά πρόσωπα όπως ο Έλον Μασκ ή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν η μπάντα γίνεται σύμπαν

Σήμερα, οι μάσκες συνοδεύονται από ολόκληρες αφηγήσεις.

Οι Ghost λειτουργούν σαν μια «αιρετική εκκλησία», ενώ οι Sleep Token έχουν δημιουργήσει μια μυθολογία γύρω από έναν θεό στον οποίο «αφιερώνουν» τα τραγούδια τους.

Οι fans δεν είναι απλοί θεατές: συμμετέχουν, ντύνονται, εντάσσονται στο σύμπαν που χτίζουν οι μπάντες.

YouTube thumbnail

Η δύναμη της ανωνυμίας

Όσο πιο έντονη η μυστικότητα, τόσο μεγαλύτερη η περιέργεια.

Ο Τόμπιας Φόρτζ αποκαλύφθηκε ως ο άνθρωπος πίσω από τους Ghost μετά από νομική διαμάχη.

Στην περίπτωση των President, οι φήμες θέλουν πίσω από τη μάσκα να βρίσκεται ο Τσάρλι Σίμπσον από τους Busted. Το συγκρότημα δεν επιβεβαιώνει τίποτα, ενώ οι δημοσιογράφοι που τους παίρνουν συνέντευξη υπογράφουν συμφωνίες εχεμύθειας.

YouTube thumbnail

«Δεν έχει σημασία ποιος παίζει»

Οι Gaerea δεν επενδύουν στο μυστήριο με τον ίδιο τρόπο.

Για τον Άλφα, το ζητούμενο είναι απλό: να φύγει η προσοχή από το πρόσωπο και να μείνει στη μουσική.

YouTube thumbnail

Περισσότερο από μια εικόνα

Παρά τα προβλήματα – περιορισμένη όραση, δύσκολες μετακινήσεις, στολές που καταστρέφονται – οι καλλιτέχνες επιμένουν.

Οι Imperial Triumphant βλέπουν τις φθαρμένες μάσκες τους ως μέρος της αφήγησής τους: σύμβολο της παρακμής μιας κάποτε λαμπερής εποχής.

Σε τελική ανάλυση, η μάσκα δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει σε πολιτισμούς εδώ και χιλιάδες χρόνια, ως μέσο μεταμόρφωσης.

Στο metal, απλώς αποκτά τον πιο θορυβώδη και εντυπωσιακό της ρόλο: όχι για να κρύψει τον καλλιτέχνη, αλλά για να τον μετατρέψει σε κάτι άλλο.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Slipknot 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Τα δύο ορόσημα και τα σενάρια για νέες παραχωρήσεις

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Βίντεο 19.04.26

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella

Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Σύνταξη
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Λογοκρισία; 18.04.26

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Στην πίστα ξανά 17.04.26

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Σκοτεινό εμβατήριο 16.04.26

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Επικίνδυνη κλιμάκωση 20.04.26

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Κόσμος 20.04.26

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Σύνταξη
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Ο χρόνος πιέζει 20.04.26

Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Εποχικές πιέσεις 20.04.26

Φουντώνει το «παζάρι» για τις ανάγκες του ΕΣΥ - Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

Μάρθα Καϊτανίδη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Σύνταξη
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Με όποιον δάσκαλο καθίσεις 20.04.26

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Κόσμος 20.04.26

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Σύνταξη
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Τσιουάουα - Μεξικό 20.04.26

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Σύνταξη
Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Υπόθεση εκβιασμού 20.04.26

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Σύνταξη
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
! 19.04.26

Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies