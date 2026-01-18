Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από τέσσερις δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του thrash metal, οι Megadeth ετοιμάζονται να κλείσουν τον κύκλο τους. Το συγκρότημα που ταυτίστηκε με την οργή, την ταχύτητα και τον πυρηνικό τρόμο ανακοίνωσε ότι το επόμενο άλμπουμ του —το 17ο— θα είναι και το τελευταίο, με μια παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία να ξεκινά το 2026.

Η ανακοίνωση έγινε με τρόπο αντάξιο του μύθου τους. Ένα βίντεο με εικόνες αποκάλυψης και τον Vic Rattlehead, τη θρυλική μασκότ των Megadeth, σε εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης, να δηλώνει: «Σαράντα χρόνια μέταλ, σφυρηλατημένα στο ατσάλι, τελειώνουν στη φωτιά».

«Οι θαυμαστές των Megadeth είναι τα παιδιά με τα patches στα μπουφάν, αυτοί που δεν ταίριαζαν πουθενά. Αυτή η μπάντα ήταν το καταφύγιό τους»

«Θέλω να φύγω με τους δικούς μου όρους»

Ο Ντέιβ Μαστέιν, 64 ετών σήμερα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση ήταν συνειδητή. «Θέλω να φύγω με τους δικούς μου όρους και στο απόγειο της φόρμας μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. Παρά τη λύπη των οπαδών, ο ίδιος επιμένει: «Με στενοχωρεί που πολλοί το παίρνουν σαν πένθος αντί να χαίρονται για όσα ζήσαμε μαζί. Αλλά αυτό δείχνει πόσο καλά κάναμε τη δουλειά μας».

Οι Megadeth ιδρύθηκαν το 1983 στο Λος Άντζελες, λίγο αφότου ο Μαστέιν απολύθηκε από τους Metallica. Έκτοτε κατέκτησαν πέντε πλατινένια άλμπουμ, ένα Grammy και δημιούργησαν το δικό τους περιοδεύον φεστιβάλ, το Gigantour. Ο ίδιος παραμένει το μοναδικό σταθερό μέλος σε μια μπάντα με αμέτρητες αλλαγές σύνθεσης.

«Είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι δεξιός. Η θρησκεία είναι για όσους φοβούνται την κόλαση· η πνευματικότητα για όσους έχουν πάει εκεί»

Το σώμα δεν ακολουθεί πια

Πίσω από την απόφαση για το τέλος κρύβεται ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Μαστέιν πάσχει από τη νόσο Dupuytren, που τραβά τα δάχτυλα προς την παλάμη, ενώ αντιμετωπίζει και βαριά αρθρίτιδα.

«Μετά από πολύ σκληρές ημέρες στο στούντιο, ο πόνος ήταν αφόρητος», αποκάλυψε. «Είπα στη διαχείρισή μου ότι δεν ξέρω για πόσο ακόμα μπορώ να συνεχίσω».

Δείχνοντας την παλάμη του στην κάμερα, περιέγραψε πώς το μεσαίο δάχτυλο του χεριού που πατά τις χορδές θα αρχίσει να λυγίζει. «Ελπίζω σε κάποιο θαύμα — ένα φάρμακο, μια επέμβαση. Αλλά προς το παρόν μου είπαν να περιμένω έναν χρόνο».

Οι Megadeth ως οικογένεια των «απόκληρων»

Ο σκηνοθέτης Κέισι Τίμπο, που ετοίμασε την ταινία Megadeth: Behind the Mask, μιλά για μια ιδιαίτερη σχέση κοινού και συγκροτήματος.

«Οι θαυμαστές των Megadeth είναι τα παιδιά με τα patches στα μπουφάν, αυτοί που δεν ταίριαζαν πουθενά. Αυτή η μπάντα ήταν το καταφύγιό τους», αφηγείται.

Μαζί με τους Metallica Slayer και Anthrax , οι Megadeth αποτελούν τη «Big Four» του thrash metal.

«Τη δεκαετία του ’80, το να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι mainstream φαινόταν γελοίο», λέει ο ραδιοφωνικός παραγωγός Έντι Τρανκ. «Κι όμως, άλλαξαν για πάντα το metal».

Metallica, κύκλοι που κλείνουν και παλιοί λογαριασμοί

Η σχέση του Μαστέιν με τους πρώην συνοδοιπόρους του παραμένει σύνθετη. «Από τη δική μου πλευρά, είμαι εντάξει. Από τη δική τους, δεν ξέρω», λέει για τον Λαρς Ούλριχ και τον Τζέιμς Χέτφιλντ.

Στο νέο άλμπουμ, οι Megadeth διασκευάζουν το «Ride the Lightning», τραγούδι στο οποίο είχε συμβάλει ο ίδιος. «Ήθελα να κλείσω τον κύκλο και να αποτίσω φόρο τιμής».

Ο πρώην κιθαρίστας των Megadeth, Μάρτι Φρίντμαν, του δίνει «συγχωροχάρτι για τα πάντα».

«Φαντάσου οι φίλοι σου να γίνονται οι Rolling Stones του heavy metal», λέει.

Πίστη, πολιτική και δεύτερες ζωές

Ο Μαστέιν απορρίπτει την εικόνα του δεξιού πολιτικά. «Είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι δεξιός», λέει. «Η θρησκεία είναι για όσους φοβούνται την κόλαση· η πνευματικότητα για όσους έχουν πάει εκεί».

Μετά από δεκαετίες εθισμών και 17 αποτοξινώσεις, πίνει πλέον περιστασιακά και διατηρεί τη δική του ετικέτα κρασιού. Η διάγνωση καρκίνου στη γλώσσα το 2019 άλλαξε οριστικά την οπτική του. «Δεν θυμώνω όπως παλιά», παραδέχεται.

«Ίσως να μη μου πουν ποια είναι η τελευταία [σ.σ. συναυλία]. Να το μάθω μετά, στο πούλμαν. Χωρίς δάκρυα πάνω στη σκηνή»

Το τελευταίο encore

Οι αποχαιρετιστήριες συναυλίες ξεκινούν από τον Καναδά, χωρίς συγκεκριμένο φινάλε. Ο ίδιος αστειεύεται: «Ίσως να μη μου πουν ποια είναι η τελευταία. Να το μάθω μετά, στο πούλμαν. Χωρίς δάκρυα πάνω στη σκηνή».

Για έναν άνθρωπο που έχτισε καριέρα πάνω στην οργή, ο αποχαιρετισμός των Megadeth μοιάζει παράδοξα γαλήνιος.

