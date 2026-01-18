magazin
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18 Ιανουαρίου 2026 | 08:02

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Spotlight

Ύστερα από τέσσερις δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του thrash metal, οι Megadeth ετοιμάζονται να κλείσουν τον κύκλο τους. Το συγκρότημα που ταυτίστηκε με την οργή, την ταχύτητα και τον πυρηνικό τρόμο ανακοίνωσε ότι το επόμενο άλμπουμ του —το 17ο— θα είναι και το τελευταίο, με μια παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία να ξεκινά το 2026.

Η ανακοίνωση έγινε με τρόπο αντάξιο του μύθου τους. Ένα βίντεο με εικόνες αποκάλυψης και τον Vic Rattlehead, τη θρυλική μασκότ των Megadeth, σε εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης, να δηλώνει: «Σαράντα χρόνια μέταλ, σφυρηλατημένα στο ατσάλι, τελειώνουν στη φωτιά».

«Οι θαυμαστές των Megadeth είναι τα παιδιά με τα patches στα μπουφάν, αυτοί που δεν ταίριαζαν πουθενά. Αυτή η μπάντα ήταν το καταφύγιό τους»

View this post on Instagram

A post shared by Megadeth (@megadeth)

«Θέλω να φύγω με τους δικούς μου όρους»

Ο Ντέιβ Μαστέιν, 64 ετών σήμερα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση ήταν συνειδητή. «Θέλω να φύγω με τους δικούς μου όρους και στο απόγειο της φόρμας μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. Παρά τη λύπη των οπαδών, ο ίδιος επιμένει: «Με στενοχωρεί που πολλοί το παίρνουν σαν πένθος αντί να χαίρονται για όσα ζήσαμε μαζί. Αλλά αυτό δείχνει πόσο καλά κάναμε τη δουλειά μας».

Οι Megadeth ιδρύθηκαν το 1983 στο Λος Άντζελες, λίγο αφότου ο Μαστέιν απολύθηκε από τους Metallica. Έκτοτε κατέκτησαν πέντε πλατινένια άλμπουμ, ένα Grammy και δημιούργησαν το δικό τους περιοδεύον φεστιβάλ, το Gigantour. Ο ίδιος παραμένει το μοναδικό σταθερό μέλος σε μια μπάντα με αμέτρητες αλλαγές σύνθεσης.

«Είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι δεξιός. Η θρησκεία είναι για όσους φοβούνται την κόλαση· η πνευματικότητα για όσους έχουν πάει εκεί»

View this post on Instagram

A post shared by Megadeth (@megadeth)

Το σώμα δεν ακολουθεί πια

Πίσω από την απόφαση για το τέλος κρύβεται ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Μαστέιν πάσχει από τη νόσο Dupuytren, που τραβά τα δάχτυλα προς την παλάμη, ενώ αντιμετωπίζει και βαριά αρθρίτιδα.

«Μετά από πολύ σκληρές ημέρες στο στούντιο, ο πόνος ήταν αφόρητος», αποκάλυψε. «Είπα στη διαχείρισή μου ότι δεν ξέρω για πόσο ακόμα μπορώ να συνεχίσω».

Δείχνοντας την παλάμη του στην κάμερα, περιέγραψε πώς το μεσαίο δάχτυλο του χεριού που πατά τις χορδές θα αρχίσει να λυγίζει. «Ελπίζω σε κάποιο θαύμα — ένα φάρμακο, μια επέμβαση. Αλλά προς το παρόν μου είπαν να περιμένω έναν χρόνο».

View this post on Instagram

A post shared by Megadeth (@megadeth)

Οι Megadeth ως οικογένεια των «απόκληρων»

Ο σκηνοθέτης Κέισι Τίμπο, που ετοίμασε την ταινία Megadeth: Behind the Mask, μιλά για μια ιδιαίτερη σχέση κοινού και συγκροτήματος.

«Οι θαυμαστές των Megadeth είναι τα παιδιά με τα patches στα μπουφάν, αυτοί που δεν ταίριαζαν πουθενά. Αυτή η μπάντα ήταν το καταφύγιό τους», αφηγείται.

YouTube thumbnail

Μαζί με τους Metallica, Slayer και Anthrax, οι Megadeth αποτελούν τη «Big Four» του thrash metal.

«Τη δεκαετία του ’80, το να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι mainstream φαινόταν γελοίο», λέει ο ραδιοφωνικός παραγωγός Έντι Τρανκ. «Κι όμως, άλλαξαν για πάντα το metal».

YouTube thumbnail

Metallica, κύκλοι που κλείνουν και παλιοί λογαριασμοί

Η σχέση του Μαστέιν με τους πρώην συνοδοιπόρους του παραμένει σύνθετη. «Από τη δική μου πλευρά, είμαι εντάξει. Από τη δική τους, δεν ξέρω», λέει για τον Λαρς Ούλριχ και τον Τζέιμς Χέτφιλντ.

Στο νέο άλμπουμ, οι Megadeth διασκευάζουν το «Ride the Lightning», τραγούδι στο οποίο είχε συμβάλει ο ίδιος. «Ήθελα να κλείσω τον κύκλο και να αποτίσω φόρο τιμής».

Ο πρώην κιθαρίστας των Megadeth, Μάρτι Φρίντμαν, του δίνει «συγχωροχάρτι για τα πάντα».

«Φαντάσου οι φίλοι σου να γίνονται οι Rolling Stones του heavy metal», λέει.

YouTube thumbnail

Πίστη, πολιτική και δεύτερες ζωές

Ο Μαστέιν απορρίπτει την εικόνα του δεξιού πολιτικά. «Είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι δεξιός», λέει. «Η θρησκεία είναι για όσους φοβούνται την κόλαση· η πνευματικότητα για όσους έχουν πάει εκεί».

Μετά από δεκαετίες εθισμών και 17 αποτοξινώσεις, πίνει πλέον περιστασιακά και διατηρεί τη δική του ετικέτα κρασιού. Η διάγνωση καρκίνου στη γλώσσα το 2019 άλλαξε οριστικά την οπτική του. «Δεν θυμώνω όπως παλιά», παραδέχεται.

«Ίσως να μη μου πουν ποια είναι η τελευταία [σ.σ. συναυλία]. Να το μάθω μετά, στο πούλμαν. Χωρίς δάκρυα πάνω στη σκηνή»

YouTube thumbnail

Το τελευταίο encore

Οι αποχαιρετιστήριες συναυλίες ξεκινούν από τον Καναδά, χωρίς συγκεκριμένο φινάλε. Ο ίδιος αστειεύεται: «Ίσως να μη μου πουν ποια είναι η τελευταία. Να το μάθω μετά, στο πούλμαν. Χωρίς δάκρυα πάνω στη σκηνή».

Για έναν άνθρωπο που έχτισε καριέρα πάνω στην οργή, ο αποχαιρετισμός των Megadeth μοιάζει παράδοξα γαλήνιος.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @megadeth

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Stories
Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

inWellness
inTown
Stream magazin
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή
Βίντεο 14.01.26

Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους», είπε ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά αξιωματικού της ΙCE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής
He is back 14.01.26

We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Μετά από τετραετή αποχή από τον χώρο του θεάματος, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για τη δισκογραφική επιστροφή του - και η φράση We Belong Together κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
Οικολογική καταστροφή 18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο