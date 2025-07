Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαν οι Καρντάσιαν: Ο Όζι Όσμπορν άλλαξε τον κόσμο των reality – πέρα από τη heavy metal

Το ημερολόγιο γράφει 5 Μαρτίου 2002 όταν μια νέα εκπομπή εμφανίζεται στις μικρές οθόνες μέσω της συχνότητας του MTV και αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους άναυδους. Το The Osbournes ήταν ένα reality show από το γνωστό μουσικό κανάλι, με ήρωες τον Όζι Όσμπορν, τη γυναίκα του Σάρον και τα παιδιά τους Κέλι και Τζακ.

Αυτό που ξένισε τους πάντες ήταν φυσικά, όχι απλά η παρουσία αλλά ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Πρίγκιπα του Σκότους στο ριάλιτι. Μια κίνηση εντελώς κόντρα στην εικόνα ενός θρύλου της hard rock μουσικής σκηνής και κατά πολλούς του «πατέρα» της heavy metal μαζί με τους Black Sabbath

Τα φθηνά τέτοιου τύπου τηλεοπτικά προγράμματα δεν ταίριαζαν στο image που είχε χτίσει ο Όζι Όσμπορν στο πέρασμα των δεκαετιών. Για τους σκληροπυρηνικούς fans της heavy metal δεν ήταν απλά προδοσία, αλλά ο απόλυτος ξεπεσμός του ανθρώπου που στη δεκαετία του ’70 άλλαξε τον κόσμο της μουσικής.

Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έπαιζαν στοίχημα ότι αυτό αποτελούσε και την ταφόπλακα στον Όζι που όλοι είχαμε γνωρίσει και αγαπήσει.

Η αναγέννηση του Όζι

Τελικά, όσοι έπαιξαν εκείνο το στοίχημα έχασαν μεγαλοπρεπέστατα. Το σόου The Osbourns έμεινε στον αέρα για τέσσερις σεζόν, έως τον Μάρτιο του 2005 και αποτέλεσε μια από τις επιτυχημένες εκπομπές του MTV. Και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του Όζι.

Ο θρύλος της heavy metal σκηνής, μετά από τρεις δεκαετίες στο μουσικό προσκήνιο, έδειχνε να έχει βαλτώσει. Μπορεί το άλμπουμ του Down to Earth του 2001, μπορεί να βρισκόταν σε περιοδεία σχεδόν κάθε δεύτερο χρόνο εκείνη την περίοδο, αλλά έδειχνε να έχει χάσει τον ενθουσιασμό του.

Κάτι που φαινόταν συχνά πυκνά και στα επεισόδια του reality, εκεί που ο Όζι έδειχνε ως ένας αδρανής μεσήλικας που έβριζε συνεχώς, ήθελε να αράζει και δεν μπορούσε να καταλάβει πως λειτουργεί η νέα του τηλεόραση.

Όμως, όλο το σόου, λειτούργησε σαν μια αφύπνιση στο πως έβλεπε τα πράγματα – έστω κι αν όπως είχε πει ο ίδιος «στα περισσότερα από τα επεισόδια είμαι απίστευτα μαστουρωμένος».

Κάτι που φάνηκε και στην καριέρα του μετά το τέλος του reality. Από την κυκλοφορία του Black Rain το 2007 και μετά, ο Πρίγκιπας του Σκότους είχε επιστρέψει στις πάνω θέσεις των charts, δείχνοντας ότι είχε πολύ ενέργεια μέσα του.

Ο Όζι και η Σάρον που «έφτιαξαν» τις Καρντάσιαν

Και το concept της εκπομπής έγινε «σχολείο» για τις μελλοντικές γενιές. Η αλήθεια είναι πως το The Osbournes δεν είχε σενάριο. Ο Όζι και η Σάρον έδωσαν απλά το OK στις κάμερες του MTV να μπουν στο σπίτι τους και εκείνοι συνέχισαν να ζουν τη ζωή τους.

Μια ζωή που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, τις γκρίνιες της μέσης οικογένειας, την εφηβική επανάσταση της Κέλι και του Τζακ, σουρεάλ στιγμές και αρκετό δράμα – άλλωστε η διάγνωσή της με καρκίνο παχέος εντέρου ή το ατύχημα του Όζι με μια «γουρούνα» έγιναν σχεδόν live.

Αυτός ο συνδυασμός δράματος και χιούμορ, αλλά και οι κρυφές ματιές από την κλειδαρότρυπα στην καθημερινότητα ένας rock star και της οικογένειάς του ήταν η απόλυτη συνταγή της τηλεοπτικής επιτυχίας.

Μια συνταγή που την έβαλε κάτω η Κρις Τζένερ και το 2007 θα πουλήσει στο E! το reality show Keeping Up with the Kardashians και η Κιμ, η Κόρτνεϊ και η Κλόε θα γίνουν σταρ μέσα σε ένα βράδυ.

«Το γεγονός ότι ο μπαμπας και η μαμά επέτρεψαν στις κάμερες να μπουν μέσα στο σπίτι μας, ήταν σαν να έδινε το ΟΚ στους διάσημους να το κάνουν και αυτοί. Άνοιξε τόσες ευκαιρίες σε τόσους ανθρώπους» θα δηλώσει ο Τζακ Όσμπορν πριν από περίπου ένα μήνα στο BBC. Και έλεγε την αλήθεια.

Τα οικογενειακά δράματα

Ωστόσο, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Ναι, μεν, η εκπομπή The Osbournes ήταν πρωτοποριακή και δημιούργησε μια νέα εποχή στα reality show, αλλά την ίδια ώρα προκάλεσε και πολλά προβλήματα μέσα στην οικογένεια.

Η Έιμι Όσμπορν, η μεγάλη κόρη του Όζι και της Σάρον, ήταν 19 ετών όταν ξεκίνησε το σόου. Αρνήθηκε να συμμετάσχει και αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

«Ήμουν σε μια ηλικία που έψαχνα να ανακαλύψω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το χάος που ήταν η οικογένειά μου και δεν είχα καμία διάθεση να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο» θα πει μετά από χρόνια για την απόφασή της.

Ωστόσο ούτε τα πράγματα ήταν καλύτερα για την Κέλι και το Τζακ. Τα δύο παιδιά του Όζι και της Σάρον ήταν από τους πρωταγωνιστές του ριάλιτι, αλλά όπως παραδέχθηκαν μετά από χρόνια όλα αυτή η υπερέκθεση τους δημιούργησε διάφορα τραύματα και θέματα ψυχικής υγείας.

Η Κέλι Όσμπορν ακόμα και τώρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να δει τα επεισόδια από εκείνη την περίοδο. «Τα βρίσκεις όλα λάθος, όπως ήσουν, ότι έκανες. Είναι τρομακτικό να βλέπεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια».

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Όζι και η Σάρον Όσμπορν το 2007 στο Λος Άντζελες. (REUTERS / Mario Anzuoni)