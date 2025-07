Από τους Rolling Stones μέχρι τον Ντέιβιντ Μπέκαμ: Ο πλανήτης δάκρυσε για την απώλεια του Όζι Όσμπορν

«Back to the beggining». Μια φωτογραφία με την αφίσα από την τελευταία μεγαλειώδη συναυλία των Black Sabbath στο Βίλα Παρκ του Μπέρμιγχαμ, που παρακολούθησαν ζωντανά 45.000 άνθρωποι, έμελλε να είναι η τελευταία του ανάρτηση στα social media. Περίπου 24 ώρες μετά ο Όζι Όσμπορν «έφευγε» από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ήταν γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Άλλωστε και ο ίδιος δεν το είχε κρύψει. Ωστόσο, η είδηση του θανάτου του «έσκασε» σαν βόμβα σε όλο τον πλανήτη – ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Όχι ακόμα, τουλάχιστον.

Όμως η κληρονομιά που άφησε πίσω του ο «Πρίγκιπας του Σκότους» δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Icon της μουσικής σκηνής και ένας από τους «πατέρες» της heavy metal, ο Όζι Όσμπορν και οι Black Sabbath άλλαξαν για πάντα τον κόσμο της μουσικής και επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη.

Κάτι που φάνηκε και τις τελευταίες ώρες, όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με αποχαιρετιστήρια μηνύματα. Όχι από fans της heavy metal – αλλά από ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική.

Την αρχή έκαναν οι Black Sabbath με δύο λέξεις που όμως τα έλεγαν όλα: Ozzy Forever. Και μετά ακολούθησαν όλοι οι άλλοι.

Από τους Rolling Stones και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ έως τον ‘Ελτον Τζον και τον Τζέισον Μομόα, όλοι άφησαν ένα digital δάκρυ για την απώλεια.

Farewell Ozzy … what a journey … sail on up there .. finally at peace .. you truly changed the planet of rock! — Robert Plant (@RobertPlant) July 22, 2025

We ❤ you too, Ozzy pic.twitter.com/ISDdTD84iB — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) July 22, 2025

RIP Ozzy. Right after the recent huge Black Sabbath final concert. Sad.. In my opinion the Creators of Heavy Metal 🤘🏽🙏 pic.twitter.com/j2JdI6WA9C — ICE T (@FINALLEVEL) July 22, 2025

RIP Ozzy Osbourne. Thank you to a legend. pic.twitter.com/N6rpEaDR3P — PIXIES (@PIXIES) July 22, 2025

