Όζι Όσμπορν: Η εκκεντρική ζωή, η θρυλική σόλο καριέρα, τα βραβεία και οι δαίμονες

«Δεν έχετε ιδέα πώς αισθάνομαι, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Με αυτές τις λέξεις ο Όζι Οζμπορν επέλεξε να χαιρετήσει το κοινό του στην τελευταία του συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Villa Park, πριν λίγες ημέρες.

Μια συναυλία που χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή τύπο ως η «σπουδαιότερη heavy metal συναυλία που υπήρξε ποτέ».

Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης δεν φοβόταν τον θάνατο. «Ξέρετε πότε θα αποσυρθώ; Όταν τους ακούσω να καρφώνουν το καπάκι στο κουτί (φέρετρό) μου. Και τότε θα κάνω ένα γα..νο encore. Είμαι ο Πρίγκιπας του Σκότους», είχε πει ο ίδιος σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε το 2020.

Όζι Οζμπορν: «Ένας βαθιά αυτοκαταστροφικός τύπος, που πάλευε επί δεκαετίες με τα πάθη του»

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία, ενώ η νόσος του Πάρκινσον τον ταλαιπώρησε μέχρι τέλους. Έως αυτήν την περίοδο, είχαν προηγηθεί καταχρήσεις με αλκόολ και ναρκωτικά.

Μάλιστα ο ίδιος είχε πει για τη ζωή του: «Ένας γιατρός με ρώτησε πώς καταφέρνω να είμαι ακόμα ζωντανός» και απάντησε «Συχνά αναρωτιέμαι το ίδιο πράγμα και ο ίδιος. Ολοι λένε πως είμαι ένα ιατρικό θαύμα».

Ozzy Osbourne – Crazy Train with Jake E Lee (Live 1983) 🔥 pic.twitter.com/JFQYHiKVzg — Monsters Of Rock® (@MonstersOfRock) January 17, 2023

Η μυθιστορηματική ζωή

O John Michael Osbourne όπως ήταν το πραγματικό όνομα του, γεννημένος το 1948 σε μια φτωχή οικογένεια στο Birmingham, έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1970 ως «Πρίγκιπας του Σκότους», εμβληματικός frontman των Black Sabbath, με τραγούδια όπως τα «War Pigs», «Iron Man» και «Paranoid».

Λίγο νωρίτερα, πάλευε με τη δυσλεξία, άφησε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών, έμπλεξε σε πολλές περιπέτειες και κάποια στιγμή φυλακίστηκε για διάρρηξη. Βγαίνοντας από τη φυλακή αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής και μπήκε στο πρώτο του συγκρότημα τους Approach.

Σε μικρή ηλικία είχε πέσει θύμα σκληρού σεξουαλικού μπούλινγκ από τους συμμαθητές του

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο, τη δεύτερη αυτοβιογραφία του που θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Οκτώβριο ο Όζι γράφει:

«Οι άνθρωποι με ρωτάνε, αν μπορούσες να τα ξανακάνεις όλα, γνωρίζοντας όσα ξέρεις τώρα, θα άλλαζες κάτι; Και εγώ λέω, φυσικά και όχι. Αν ήμουν καθαρός και νηφάλιος, δεν θα ήμουν ο Όζι.

«Αν είχα κάνει φυσιολογικά, λογικά πράγματα, δεν θα ήμουν ο Όζι»

«Κοίτα, αν όλα τελειώσουν αύριο, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχω δει πολλά πράγματα. Έχω κάνει καλά… και έχω κάνει κακά. Αλλά προς το παρόν, δεν είμαι έτοιμος να φύγω.»

Ο Όσμπορν αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Τζέσικα και Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα και εγγόνια.

Όζι Όσμπορν: Τα πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του

Αυτά περιλαμβάνουν εισαγωγή στο Βρετανικό Music Hall of Fame και δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame των ΗΠΑ, ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, ένα Ivor Novello Award, πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες, το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock.

Επιπλέον, ο Όσμπορν έχει λάβει ένα αστέρι στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ και ήταν υποψήφιος για διάφορα άλλα βραβεία, όπως το MTV Europe Music Award for Global Icon.

Η τελευταία συναυλία των Black Sabbath γίνεται ταινία

Η ταινία «Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow», διάρκειας 100 λεπτών, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις αρχές του 2026, καταγράφοντας ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, όχι μόνο λόγω της εμφάνισης των Sabbath στη γνήσια «έκδοσή» τους, αλλά και λόγω των ερμηνειών των βασιλιάδων της ροκ και μέταλ σκηνής.

Όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν παραιτήθηκαν από την αμοιβή τους και όλα τα έσοδα δόθηκαν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Cure Parkinson’s, Νοσοκομείο Παίδων του Μπέρμιγχαμ και Acorn Children’s Hospice.

Σύμφωνα με τον δημιουργικό διευθυντή της συναυλίας, Τομ Μορέλο, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια για τους τρεις οργανισμούς, ενώ περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν για να παρακολουθήσουν τη συναυλία σε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι τους.