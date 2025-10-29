Limp Bizkit: Η nu metal έρχεται να σαρώσει την Πλατεία Νερού

Πίσω από το κόκκινο καπέλο του Φρεντ Νταρστ, κρύβεται η ιστορία μιας μπάντας που άλλαξε τους κανόνες. Οι Limp Bizkit έχνωσαν το σκληρό riff με το ρυθμικό flow του hip-hop, δημιουργώντας ένα αχαλίνωτο κράμα που κάποιοι λάτρεψαν, άλλοι μίσησαν. Ελάχιστοι όμως μπόρεσαν να αγνοήσουν.

Οι Limp Bizkit, για πάνω από δύο δεκαετίες, ήταν ένα από τα μεγάλα «απωθημένα» του ελληνικού κοινού καθώς αυτοί οι τύποι από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, με τον Γουές Μπόρλαντ να φοράει τις πιο εξωφρενικές μάσκες και τον Νταρστ να «ουρλιάζει» τους εφηβικούς μας φόβους, φέρνουν το δικό τους, μοναδικό χάος, στην Πλατεία Νερού στις 15 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση της πρώτης επίσκεψης του θρυλικού nu metal σχήματος στην Ελλάδα, για το Release Athens 2026, φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία μιας μπάντας που έγινε σύμβολο μιας αμφιλεγόμενης εποχής, παραμένοντας, όμως, ανίκητη.

Η ιστορία των Limp Bizkit ξεκινά το 1994, σε μια περίοδο που η rock μουσική αναζητούσε απεγνωσμένα μια νέα ταυτότητα. Ο Νταρστ, ένας πρώην ναύτης με λατρεία για το hip-hop και το breakdancing, βρήκε στον ξάδελφό του, Σαμ Ρίβερς, και στον Τζον Ότο, έναν ντράμερ με καταγωγή από τη jazz, τους πρώτους του συμμάχους.

Η σύνθεση ολοκληρώθηκε με τον Γουές Μπόρλαντ, ο οποίος με το ιδιαίτερο, σχεδόν τρομακτικό, persona του και τον πειραματικό, heavy ήχο της κιθάρας του, έγινε η καλλιτεχνική ψυχή του σχήματος.

Ο DJ Lethal, πρώην μέλος του επιδραστικού hip-hop συγκροτήματος House of Pain (με τη μεγάλη επιτυχία Jump Around, ήρθε να δέσει το μείγμα, προσθέτοντας τα απαραίτητα scratches και samples.

Το nu metal (ή rapcore, όπως συχνά αναφέρεται), που εκπροσωπούν, δεν ήταν απλώς ένα είδος. Ήταν η απάντηση της Γενιάς Χ και των Millennials στην απόγνωση και τη μαζική κουλτούρα.

Οι Limp Bizkit, με άλμπουμ όπως τα Significant Other (1999) και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), εκτοξεύτηκαν στην κορυφή. Τραγούδια όπως τα Nookie, Break Stuff, My Way και η αμφιλεγόμενη διασκευή του Behind Blue Eyes των The Who, τους έκαναν superstars με τη μπάντα να πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, φτάνοντας σε σημείο να διαθέτουν το δεύτερο πιο γρήγορο σε πωλήσεις ντεμπούτο στην ιστορία της rock, μετά τους Guns N’ Roses.

Η φήμη τους, όμως, συνοδευόταν από μια έντονη αμφισβήτηση. Οι κριτικοί συχνά τους κατηγορούσαν για επιφανειακούς στίχους και για την αλαζονική στάση του Νταρστ. Το Woodstock ’99, όπου η εμφάνισή τους συνέπεσε με βίαια επεισόδια και καταστροφές, σημάδεψε την κορύφωση και, ταυτόχρονα, την αρχή της πτώσης.

Ο ίδιος ο Νταρστ, με το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο New Era, έγινε για πολλούς το «κακό παιδί» της μουσικής, ο frontman που εκμεταλλεύτηκε το θυμό του κοινού για να ανέβει ψηλά.

Η αποχώρηση του Μπόρλαντ το 2001, η οποία οδήγησε στο ατυχές Results May Vary (2003) με τον κιθαρίστα Μάικ Σμιθ, φάνηκε να σφραγίζει το τέλος του θρύλου.

Ενώ το άλμπουμ πούλησε πάνω από 1,3 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κριτική που έλαβε ήταν αρνητική, με πολλά μέσα ενημέρωσης να το χαρακτηρίζουν ως πιθανό «καταστροφέα καριέρας».

Παρά τις εντάσεις, τις διαφωνίες και τις αλλαγές, οι Limp Bizkit δεν διαλύθηκαν ποτέ οριστικά. Η επιστροφή του Μπόρλαντ και η επανένωση της αρχικής σύνθεσης έφερε νέα ζωή.

Σήμερα, το συγκρότημα απολαμβάνει έναν νέο σεβασμό έχοντας αναδειχθεί σε ένα pop-culture meme, ενώ η μουσική τους αναγνωρίζεται πλέον για την τεχνική της αρτιότητα και την καινοτομία που έφερε στον ήχο τους. Παράλληλα, ο Μπόρλαντ θεωρείται ένας iconic κιθαρίστας με βαθιά επιρροή στη σύγχρονη rock σκηνή.

Από τα μέσα των ’00s μέχρι σήμερα, οι LB έχουν διανύσει μια πορεία γεμάτη ανατροπές: παύσεις και επανενώσεις, νέους δίσκους, μια σειρά θρυλικών σόου (όπως αυτό στο Λολαπαλούζα το 2021), αλλά και τις εκρηκτικές περιοδείες των τελευταίων ετών σε Ευρώπη και Αμερική που απέδειξαν αφενός πως η ενέργειά τους παραμένει αμείωτη και αφετέρου πως στο ήδη πολυάριθμο κοινό τους έχουν προστεθεί νέοι φανατικοί φίλοι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δυστυχώς, στις 18 Οκτωβρίου 2025, λίγο πριν το επόμενο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους, ο μπασίστας Σαμ Ρίβερς – ιδρυτικό μέλος και παλμός του γκρουπ – έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό αλλά και μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.

Με σεβασμό στη μνήμη του, οι Φρεντ Νταρστ, Τζον Ότο, Γουές Μπόρλαντ και DJ Λίθαλ, αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με την ίδια ορμή και το ίδιο πάθος που τους καθιέρωσε. Έτσι κι αλλιώς, το μουσικό του αποτύπωμα ζει σε κάθε νότα και κάθε συναυλία τους.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00, με τιμή εκκίνησης τα 70 ευρώ, ενώ θα διατεθεί επίσης περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων (300€) με προνόμια εδώ.