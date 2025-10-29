magazin
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Limp Bizkit: Η nu metal έρχεται να σαρώσει την Πλατεία Νερού
Culture Live 29 Οκτωβρίου 2025 | 17:45

Limp Bizkit: Η nu metal έρχεται να σαρώσει την Πλατεία Νερού

Οι Limp Bizkit, το συγκρότημα που καθόρισε τον εκρηκτικό ήχο του nu metal στα τέλη της δεκαετίας του '90, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως headliners του Release Athens 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Πίσω από το κόκκινο καπέλο του Φρεντ Νταρστ, κρύβεται η ιστορία μιας μπάντας που άλλαξε τους κανόνες. Οι Limp Bizkit έχνωσαν το σκληρό riff με το ρυθμικό flow του hip-hop, δημιουργώντας ένα αχαλίνωτο κράμα που κάποιοι λάτρεψαν, άλλοι μίσησαν. Ελάχιστοι όμως μπόρεσαν να αγνοήσουν.

Οι Limp Bizkit, για πάνω από δύο δεκαετίες, ήταν ένα από τα μεγάλα «απωθημένα» του ελληνικού κοινού καθώς αυτοί οι τύποι από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, με τον Γουές Μπόρλαντ να φοράει τις πιο εξωφρενικές μάσκες και τον Νταρστ να «ουρλιάζει» τους εφηβικούς μας φόβους, φέρνουν το δικό τους, μοναδικό χάος, στην Πλατεία Νερού στις 15 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση της πρώτης επίσκεψης του θρυλικού nu metal σχήματος στην Ελλάδα, για το Release Athens 2026, φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία μιας μπάντας που έγινε σύμβολο μιας αμφιλεγόμενης εποχής, παραμένοντας, όμως, ανίκητη.

Η ιστορία των Limp Bizkit ξεκινά το 1994, σε μια περίοδο που η rock μουσική αναζητούσε απεγνωσμένα μια νέα ταυτότητα. Ο Νταρστ, ένας πρώην ναύτης με λατρεία για το hip-hop και το breakdancing, βρήκε στον ξάδελφό του, Σαμ Ρίβερς, και στον Τζον Ότο, έναν ντράμερ με καταγωγή από τη jazz, τους πρώτους του συμμάχους.

Η σύνθεση ολοκληρώθηκε με τον Γουές Μπόρλαντ, ο οποίος με το ιδιαίτερο, σχεδόν τρομακτικό, persona του και τον πειραματικό, heavy ήχο της κιθάρας του, έγινε η καλλιτεχνική ψυχή του σχήματος.

Ο DJ Lethal, πρώην μέλος του επιδραστικού hip-hop συγκροτήματος House of Pain (με τη μεγάλη επιτυχία Jump Around, ήρθε να δέσει το μείγμα, προσθέτοντας τα απαραίτητα scratches και samples.

Το nu metal (ή rapcore, όπως συχνά αναφέρεται), που εκπροσωπούν, δεν ήταν απλώς ένα είδος. Ήταν η απάντηση της Γενιάς Χ και των Millennials στην απόγνωση και τη μαζική κουλτούρα.

YouTube thumbnail

Οι Limp Bizkit, με άλμπουμ όπως τα Significant Other (1999) και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), εκτοξεύτηκαν στην κορυφή. Τραγούδια όπως τα Nookie, Break Stuff, My Way και η αμφιλεγόμενη διασκευή του Behind Blue Eyes των The Who, τους έκαναν superstars με τη μπάντα να πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, φτάνοντας σε σημείο να διαθέτουν το δεύτερο πιο γρήγορο σε πωλήσεις ντεμπούτο στην ιστορία της rock, μετά τους Guns N’ Roses.

Η φήμη τους, όμως, συνοδευόταν από μια έντονη αμφισβήτηση. Οι κριτικοί συχνά τους κατηγορούσαν για επιφανειακούς στίχους και για την αλαζονική στάση του Νταρστ. Το Woodstock ’99, όπου η εμφάνισή τους συνέπεσε με βίαια επεισόδια και καταστροφές, σημάδεψε την κορύφωση και, ταυτόχρονα, την αρχή της πτώσης.

Ο ίδιος ο Νταρστ, με το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο New Era, έγινε για πολλούς το «κακό παιδί» της μουσικής, ο frontman που εκμεταλλεύτηκε το θυμό του κοινού για να ανέβει ψηλά.

Η αποχώρηση του Μπόρλαντ το 2001, η οποία οδήγησε στο ατυχές Results May Vary (2003) με τον κιθαρίστα Μάικ Σμιθ, φάνηκε να σφραγίζει το τέλος του θρύλου.

Ενώ το άλμπουμ πούλησε πάνω από 1,3 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κριτική που έλαβε ήταν αρνητική, με πολλά μέσα ενημέρωσης να το χαρακτηρίζουν ως πιθανό «καταστροφέα καριέρας».

Παρά τις εντάσεις, τις διαφωνίες και τις αλλαγές, οι Limp Bizkit δεν διαλύθηκαν ποτέ οριστικά. Η επιστροφή του Μπόρλαντ και η επανένωση της αρχικής σύνθεσης έφερε νέα ζωή.

YouTube thumbnail

Σήμερα, το συγκρότημα απολαμβάνει έναν νέο σεβασμό έχοντας αναδειχθεί σε ένα pop-culture meme, ενώ η μουσική τους αναγνωρίζεται πλέον για την τεχνική της αρτιότητα και την καινοτομία που έφερε στον ήχο τους. Παράλληλα, ο Μπόρλαντ θεωρείται ένας iconic κιθαρίστας με βαθιά επιρροή στη σύγχρονη rock σκηνή.

Από τα μέσα των ’00s μέχρι σήμερα, οι LB έχουν διανύσει μια πορεία γεμάτη ανατροπές: παύσεις και επανενώσεις, νέους δίσκους, μια σειρά θρυλικών σόου (όπως αυτό στο Λολαπαλούζα το 2021), αλλά και τις εκρηκτικές περιοδείες των τελευταίων ετών σε Ευρώπη και Αμερική που απέδειξαν αφενός πως η ενέργειά τους παραμένει αμείωτη και αφετέρου πως στο ήδη πολυάριθμο κοινό τους έχουν προστεθεί νέοι φανατικοί φίλοι σε ολόκληρο τον κόσμο.

YouTube thumbnail

Δυστυχώς, στις 18 Οκτωβρίου 2025, λίγο πριν το επόμενο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους, ο μπασίστας Σαμ Ρίβερς – ιδρυτικό μέλος και παλμός του γκρουπ – έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό αλλά και μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.

Με σεβασμό στη μνήμη του, οι Φρεντ Νταρστ, Τζον Ότο, Γουές Μπόρλαντ και DJ Λίθαλ, αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με την ίδια ορμή και το ίδιο πάθος που τους καθιέρωσε. Έτσι κι αλλιώς, το μουσικό του αποτύπωμα ζει σε κάθε νότα και κάθε συναυλία τους.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00, με τιμή εκκίνησης τα 70 ευρώ, ενώ θα διατεθεί επίσης περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων (300€) με προνόμια εδώ.

World
Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. – Τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream magazin
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Κράτος δικαίου: Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα – Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης
World Justice Project 29.10.25

Σταθερά χαμηλά η Ελλάδα στον δείκτη κράτους δικαίου - Στις τρεις τελευταίες της Ευρώπης

Κάτι σάπιο υπάρχει στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα μας συνεχίζει να είναι προβληματική κάτι που πιστοποιούν όλες οι τελευταίες εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ταυτότητες: Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr – Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία στο gov.gr για τη νέα ταυτότητα - Κατέρρευσε μέσα σε λίγη ώρα όταν άνοιξαν νέα ραντεβού

Το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα λόγω της υπερβολική ζήτησης και της μαζικής εισόδου χρηστών στην εφαρμογή για να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα

Σύνταξη
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και σούπερ Γιάρεμτσουκ (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και αποτελεσματικός και με πρωταγωνιστές τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν, συνέτριψε 5-0 τον Βόλο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας
Ελλάδα 29.10.25

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Δένδιας

Διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς» ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
