Κάτια Δανδουλάκη: «Δανείστηκα από φίλους να στηρίξω τις δουλειές μου»

Η Κάτια Δανδουλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 19 Απριλίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά» είπε η γνωστή ηθοποιός.

Κάτια Δανδουλάκη:«Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα»

«Kαι κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια».

«Το μεγάλο τίμημα να κάνεις αυτό που θέλεις, με αυτήν τη βουλιμία που είχα να κάνω τα πάντα, είναι ότι λιγάκι καταπόνησα τον εαυτό μου γιατί είμαι και υπερβολική στον τρόπο που ετοιμάζομαι. Δεν κάνω κάτι εύκολα, ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση, πολλή ησυχία».

Ποιες είναι οι αποφάσεις για τα επαγγερματικά τις μετά τις περιπέτειες

Η ηθοποιός νιώθει πλέον την ανάγκη να ξεκουραστεί:

«Λίγο υπερέβαλα και τώρα έχει έρθει μία περίοδος στη ζωή μου που αποφάσισα να το νταντέψω λίγο, περισσότερη ξεκούραση και περισσότερα όχι παρά ναι, για να μπορώ να ζω πιο ανθρώπινα. Πρέπει να σεβαστώ το κορμί μου που θέλει ηρεμία».