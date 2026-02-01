Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

«Με τον Νίκο είχαμε δώσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό, δέκα μέρες πριν “φύγει”. Λέω “θα πάμε να φάμε μαζί, έλα, θα σε πάρω”. Γιατί, μου λέει, μπορεί και να προλάβω να κάνω κάτι γυρίσματα στην Κύπρο. “Έλα θα σε πάρω, θα πάμε οι δυο μας όμως, ε; Όχι με παρέες”, λέω, “οι δυο μας”» περιέγραψε η Κάτια Δανδουλάκη.

«Στα 20 μας χρόνια βρεθήκαμε. Αυτό μπορεί να με πειράξει. Και με το Νίκο γίναμε ουσιαστικά φίλοι, αφού χωρίσαμε. Γιατί πολλές φορές δύο άνθρωποι νομίζουν πως υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κάτι, δεν μπορούν να βρεθούνε. Αλλά όταν καταφέρεις και γίνεις, κάναμε πράγματα μαζί αφού είχαμε χωρίσει, κάτω από εξαιρετικά αγαπησιάρικες συνθήκες. Το ταξίδι νομίζω ήταν το ένα, είχαμε κάνει με τον Τέμπο, τον Αντώνη, ήτανε τηλεοπτικό και περάσαμε πολύ όμορφα. Αλλά ναι, αυτά με γυρνάνε πίσω σε μια εποχή πάρα πολύ τρυφερή και πολύ σημαδιακή, τα 20 μας χρόνια», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό»

«Ήταν η πρώτη μου σχέση»

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς αισθάνθηκε που ο Νίκος Γαλανός δεν μίλησε ποτέ δημόσια για τον αρραβώνα τους, η Κάτια Δανδουλάκη απάντησε:

«Είναι εξαιρετικό χαρακτηριστικό αυτό. Λέει ‘το ίδιο θα έκανα κι εγώ”, γιατί ο Νίκος δεν πούλησε κάτι προσωπικό. Δεν είναι ωραίο να το πουλάς το προσωπικό σου θέμα. Δηλαδή για άλλους είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζονται. Εγώ θέλω να το μοιράζομαι αφού το κάνω.

»Ήταν η πρώτη μου σχέση αλλά χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Δύο-δυόμιση χρόνια. Πολύ γρήγορα. Γιατί δεν έφτασε ποτέ να γίνει γάμος. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό.

»Δεν είναι απλό, μετά πρέπει να δεις αν συμφωνείς, αν δεν συμφωνείς… και επειδή για μένα ο γάμος είναι κάτι που δε χρειάζεται να βάλεις απλώς μια βέρα, αλλά να ξέρεις ότι θες να περνάς την καθημερινότητά σου με τον συγκεκριμένο αυτόν άνθρωπο, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ», παραδέχτηκε η Κάτια Δανδουλάκη.

«Δεν το είπα πει ποτέ»

Σε συνέντευξή του to 2024, στο Στούντιο 4, o Νίκος Γαλανός είχε τονίσει: «Αν δεν μίλαγε η Κάτια, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ ότι υπήρξαμε αρραβωνιασμένοι. Όπως και δεν το είχα πει ποτέ. Ήμασταν αρραβωνιασμένοι και πηγαίναμε για γάμο. Με δαχτυλίδι, επίσημα. Ήμασταν μαζί δύο, δυόμισι χρόνια».

Για τους λόγους που αποφάσισαν να χωρίσουν δεν μίλησε. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά έδειξε πόσο πολύ ήθελε η προσωπική του ζωή να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Εμένα όμως δεν μου άρεσε να μιλάω, δεν μου άρεσε ποτέ να αναφέρομαι ούτε στα προσωπικά μου, αλλά ούτε και στα προσωπικά των άλλων» είχε πει.