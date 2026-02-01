magazin
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Fizz 01 Φεβρουαρίου 2026, 10:30

Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

«Με τον Νίκο είχαμε δώσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό, δέκα μέρες πριν “φύγει”. Λέω “θα πάμε να φάμε μαζί, έλα, θα σε πάρω”. Γιατί, μου λέει, μπορεί και να προλάβω να κάνω κάτι γυρίσματα στην Κύπρο. “Έλα θα σε πάρω, θα πάμε οι δυο μας όμως, ε; Όχι με παρέες”, λέω, “οι δυο μας”» περιέγραψε η Κάτια Δανδουλάκη.

«Στα 20 μας χρόνια βρεθήκαμε. Αυτό μπορεί να με πειράξει. Και με το Νίκο γίναμε ουσιαστικά φίλοι, αφού χωρίσαμε. Γιατί πολλές φορές δύο άνθρωποι νομίζουν πως υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κάτι, δεν μπορούν να βρεθούνε. Αλλά όταν καταφέρεις και γίνεις, κάναμε πράγματα μαζί αφού είχαμε χωρίσει, κάτω από εξαιρετικά αγαπησιάρικες συνθήκες. Το ταξίδι νομίζω ήταν το ένα, είχαμε κάνει με τον Τέμπο, τον Αντώνη, ήτανε τηλεοπτικό και περάσαμε πολύ όμορφα. Αλλά ναι, αυτά με γυρνάνε πίσω σε μια εποχή πάρα πολύ τρυφερή και πολύ σημαδιακή, τα 20 μας χρόνια», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό»

«Ήταν η πρώτη μου σχέση»

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς αισθάνθηκε που ο Νίκος Γαλανός δεν μίλησε ποτέ δημόσια για τον αρραβώνα τους, η Κάτια Δανδουλάκη απάντησε:

«Είναι εξαιρετικό χαρακτηριστικό αυτό. Λέει ‘το ίδιο θα έκανα κι εγώ”, γιατί ο Νίκος δεν πούλησε κάτι προσωπικό. Δεν είναι ωραίο να το πουλάς το προσωπικό σου θέμα. Δηλαδή για άλλους είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζονται. Εγώ θέλω να το μοιράζομαι αφού το κάνω.

»Ήταν η πρώτη μου σχέση αλλά χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Δύο-δυόμιση χρόνια. Πολύ γρήγορα. Γιατί δεν έφτασε ποτέ να γίνει γάμος. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό.

»Δεν είναι απλό, μετά πρέπει να δεις αν συμφωνείς, αν δεν συμφωνείς… και επειδή για μένα ο γάμος είναι κάτι που δε χρειάζεται να βάλεις απλώς μια βέρα, αλλά να ξέρεις ότι θες να περνάς την καθημερινότητά σου με τον συγκεκριμένο αυτόν άνθρωπο, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ», παραδέχτηκε η Κάτια Δανδουλάκη.

 «Δεν το είπα πει ποτέ»

Σε συνέντευξή του to 2024, στο Στούντιο 4, o Νίκος Γαλανός είχε τονίσει: «Αν δεν μίλαγε η Κάτια, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ ότι υπήρξαμε αρραβωνιασμένοι. Όπως και δεν το είχα πει ποτέ. Ήμασταν αρραβωνιασμένοι και πηγαίναμε για γάμο. Με δαχτυλίδι, επίσημα. Ήμασταν μαζί δύο, δυόμισι χρόνια».

Για τους λόγους που αποφάσισαν να χωρίσουν δεν μίλησε. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά έδειξε πόσο πολύ ήθελε η προσωπική του ζωή να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Εμένα όμως δεν μου άρεσε να μιλάω, δεν μου άρεσε ποτέ να αναφέρομαι ούτε στα προσωπικά μου, αλλά ούτε και στα προσωπικά των άλλων» είχε πει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Κυριακάτικη ανάρτηση 01.02.26

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Προσοχή 01.02.26

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια - Δείτε τις περιοχές που θα χτυπήσει

Σύνταξη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
