Με Σέρβους Υπουργούς συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βόλβης

Προοπτικές συνεργασίας φαίνεται πως «άνοιξε» ο δήμος Βόλβης στη Σερβία, σε μια σειρά από τομείς, όπως ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βόλβης, αντιπροσωπεία του δήμου Βόλβης με τον δήμαρχο Διαμαντή Λιάμα, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού Παναγιώτη Επιτρόπου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης Χρήστο Γκολιδάκη πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη της σερβικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, υπήρξαν επισκέψεις σε έξι διαφορετικά υπουργεία, με στόχο την εμβάθυνση των διαχρονικών στενών δεσμών ανάμεσα στον δήμο Βόλβης και τη Σερβία.

Συναντήσεις με Σέρβους υπουργούς

Με τον υπουργό Πολιτισμού Νίκολα Σελάκοβιτς συζητήθηκε η προοπτική πολιτιστικής συνεργασίας με τον δήμο του Λέσκοβατς και η συμμετοχή το καλοκαίρι στο κορυφαίο γαστρονομικό φεστιβάλ της Σερβίας, Roštiljada, που γίνεται εκεί, καθώς και η ανταλλαγή/φιλοξενία μαθητών με ιδιαίτερες δεξιότητες.

Η φιλοξενία και προετοιμασία στην Ελλάδα αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, της Σερβίας ήταν -μεταξύ άλλων- το αντικείμενο της εγκάρδιας συνάντησης με τον υπουργό Αθλητισμού και Νεολαίας Ζόραν Γκάετς.

Πρωτοβουλίες για το περιβάλλον

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, κοινές περιβαλλοντικές δράσεις για τη λίμνη Βόλβη και αντίστοιχα οικοσυστήματα της Σερβίας εξετάστηκαν με την υπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος Σάρα Πάβκοβ, μαζί με διερεύνηση συνεργασιών για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα πόλεων με λίμνες.

Την πρόταση δημιουργίας «Σπιτιού της Σερβίας» στον δήμο Βόλβης έθεσε η υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης, Βετεράνων και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μιλίτσα Τζούρτζεβιτς Σταμενκόφσκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Το ενδεχόμενο αδελφοποίησης και ευρύτερης συνεργασίας με τον δήμο του Ζρένιανιν ήταν το επίκεντρο των συναντήσεων με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιωμάτων Ανθρώπου – Μειονοτήτων και Κοινωνικού Διαλόγου Ιβάν Μπόσνιακ, (και πρώην δήμαρχο του Ζρένιανιν), καθώς και με την πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Ζρένιανιν Σάρα Πέτροβιτς.

Ακόμα, η αποστολή του δήμου Βόλβης συναντήθηκε με τον επίσημο εκπρόσωπο του Πατριαρχείου της Σερβίας, τον Επίσκοπο Λίπιαν κ.κ. Δοσίθεο.

Στο επίκεντρο ο τουρισμός

Ο τουρισμός είχε την τιμητική του, καθώς ο δήμος Βόλβης και ειδικότερα οι ακτές σε Ασπροβάλτα, Βρασνά και Σταυρό, αποτελούν διαχρονικά αγαπημένο προορισμό διακοπών για χιλιάδες Σέρβους τουρίστες.

Οι δυνατότητες προβολής του δήμου Βόλβης στις σερβικές πόλεις και στα social media, ήταν το κύριο αντικείμενο της συζήτησης με τον υφυπουργό Τουρισμού, Νεολαίας και Ανάπτυξης Αλεξάντερ Βουκίσεβιτς, μαζί με τις προοπτικές συνεργασίας σε προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας με αδελφοποιημένες πόλεις,

ζήτημα που τέθηκε και στις συναντήσεις με τον δήμαρχο του Νις Ντράγκοσλαβ Πάβλοβιτς και αντιδημάρχους του Κρούσεβατς, δυο περιοχές με τις οποίες υπάρχει

πολύχρονη συνεργασία και σύμφωνα αδελφοποίησης.

Παράλληλα στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης Βελιγραδίου, στην οποία συμμετέχει αδιαλείπτως ο δήμος Βόλβης, με θερμή υποδοχή από το σέρβικο κοινό, υπήρξε συνάντηση και με την πρόεδρο του Εθνικού Τουριστικού Οργανισμού Σερβίας Μαρία Λάμποβιτς.