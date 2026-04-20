newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με Σέρβους Υπουργούς συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βόλβης
Αυτοδιοίκηση 20 Απριλίου 2026, 12:43

Με Σέρβους Υπουργούς συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βόλβης

Νέες προοπτικές συνεργασίας του Δήμου Βόλβης στη Σερβία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Spotlight

Προοπτικές συνεργασίας φαίνεται πως «άνοιξε» ο δήμος Βόλβης στη Σερβία, σε μια σειρά από τομείς, όπως ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βόλβης,  αντιπροσωπεία του δήμου Βόλβης με τον δήμαρχο Διαμαντή Λιάμα, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού Παναγιώτη Επιτρόπου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης Χρήστο Γκολιδάκη πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη της σερβικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, υπήρξαν επισκέψεις σε έξι διαφορετικά υπουργεία, με στόχο την εμβάθυνση των διαχρονικών στενών δεσμών ανάμεσα στον δήμο Βόλβης και τη Σερβία.

Συναντήσεις με Σέρβους υπουργούς

Με τον υπουργό Πολιτισμού Νίκολα Σελάκοβιτς συζητήθηκε η προοπτική πολιτιστικής συνεργασίας με τον δήμο του Λέσκοβατς και η συμμετοχή το καλοκαίρι στο κορυφαίο γαστρονομικό φεστιβάλ της Σερβίας, Roštiljada, που γίνεται εκεί, καθώς και η ανταλλαγή/φιλοξενία μαθητών με ιδιαίτερες δεξιότητες.

Η φιλοξενία και προετοιμασία στην Ελλάδα αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, της Σερβίας ήταν -μεταξύ άλλων- το αντικείμενο της εγκάρδιας συνάντησης με τον υπουργό Αθλητισμού και Νεολαίας Ζόραν Γκάετς.

Πρωτοβουλίες για το περιβάλλον

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, κοινές περιβαλλοντικές δράσεις για τη λίμνη Βόλβη και αντίστοιχα οικοσυστήματα της Σερβίας εξετάστηκαν με την υπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος Σάρα Πάβκοβ, μαζί με διερεύνηση συνεργασιών για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα πόλεων με λίμνες.

Την πρόταση δημιουργίας «Σπιτιού της Σερβίας» στον δήμο Βόλβης έθεσε η υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης, Βετεράνων και Κοινωνικών Υποθέσεων
Μιλίτσα Τζούρτζεβιτς Σταμενκόφσκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Το ενδεχόμενο αδελφοποίησης και ευρύτερης συνεργασίας με τον δήμο του Ζρένιανιν ήταν το επίκεντρο των συναντήσεων με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιωμάτων Ανθρώπου – Μειονοτήτων και Κοινωνικού Διαλόγου Ιβάν Μπόσνιακ, (και πρώην δήμαρχο του Ζρένιανιν), καθώς και με την πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Ζρένιανιν Σάρα Πέτροβιτς.

Ακόμα, η αποστολή του δήμου Βόλβης συναντήθηκε με τον επίσημο εκπρόσωπο του Πατριαρχείου της Σερβίας, τον Επίσκοπο Λίπιαν κ.κ. Δοσίθεο.

Στο επίκεντρο ο τουρισμός

Ο τουρισμός είχε την τιμητική του, καθώς ο δήμος Βόλβης και ειδικότερα οι ακτές σε Ασπροβάλτα, Βρασνά και Σταυρό, αποτελούν διαχρονικά αγαπημένο προορισμό διακοπών για χιλιάδες Σέρβους τουρίστες.

Οι δυνατότητες προβολής του δήμου Βόλβης στις σερβικές πόλεις και στα social media, ήταν το κύριο αντικείμενο της συζήτησης με τον υφυπουργό Τουρισμού, Νεολαίας και Ανάπτυξης Αλεξάντερ Βουκίσεβιτς, μαζί με τις προοπτικές συνεργασίας σε προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας με αδελφοποιημένες πόλεις,

ζήτημα που τέθηκε και στις συναντήσεις με τον δήμαρχο του Νις Ντράγκοσλαβ Πάβλοβιτς και αντιδημάρχους του Κρούσεβατς, δυο περιοχές με τις οποίες υπάρχει
πολύχρονη συνεργασία και σύμφωνα αδελφοποίησης.

Παράλληλα στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης Βελιγραδίου, στην οποία συμμετέχει αδιαλείπτως ο δήμος Βόλβης, με θερμή υποδοχή από το σέρβικο κοινό, υπήρξε συνάντηση και με την πρόεδρο του Εθνικού Τουριστικού Οργανισμού Σερβίας Μαρία Λάμποβιτς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Πώς αλλάζει τις επενδυτικές αποφάσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Κόσμος
Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Το Ιράν θα απουσιάσει από τις συνομιλίες στο Πακιστάν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Σύνταξη
Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά
Αυτοδιοίκηση 16.04.26

Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποστηρίζει ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου.

Σύνταξη
Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Αθλητισμός 16.04.26

Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Τα κόμματα να συνταχθούν με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ - Η ώρα της αλήθειας για Μητσοτάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Παιδί του Τέξας 20.04.26

Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ - Και δεν το έχει μετανιώσει

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή – Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή - Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Τσουκαλάς

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το αίτημα για εκλογές παραμένει στο τραπέζι ενώ έκανε λόγο για την «εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή»

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Σάντος μετά την ήττα από τη Φλουμινένσε, απαντώντας με έντονο τρόπο στις επικρίσεις στα social media.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Ελλάδα 20.04.26

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Σύνταξη
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies