Πού βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ρεντίνας; Πού μπορώ να φάω τοπικό ψάρι με θέα τη λίμνη Βόλβη; Πώς να βγάλω μια αναμνηστική φωτογραφία δίπλα στον «ψηφιακό ξεναγό» σας;

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος επισκέπτης της περιοχής. Όχι όμως σε έναν κάτοικο, ούτε σε οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου, ούτε στο GPS. Αλλά στον Mini— στο ρομπότ που γνωρίζει τα πάντα, απέξω κι ανακατωτά.

Πρόκειται για έναν ρομποτικό ξεναγό που… κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη στον σκληρό του δίσκο. Εδώ και λίγες μέρες, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Σταυρού, σε χώρους του γραφείου πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τον σύλλογο ενοικιαζόμενων δωματίων. Εκεί, ο Mini δίνει απαντήσεις για όλα.

«Η συνεργασία μας με τον Mini είναι πολύ καλή. Είχε προηγηθεί, την περασμένη σχολική χρονιά, μια παρόμοια δράση με ένα άλλο ανθρωπόμορφο ρομπότ, το οποίο παρουσιάσαμε στα σχολεία… ένα ρομπότ που τα παιδιά το γνώρισαν και το αγάπησαν. Τώρα κάναμε το επόμενο βήμα: ένα ρομπότ-ξεναγό που συνομιλεί με τους τουρίστες σε πολλές γλώσσες και γνωρίζει τα πάντα για τον δήμο μας: πολιτιστικά δρώμενα, αξιοθέατα, καταλύματα, περιοχές», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας.

Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις

Ο Mini, παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Πέρα από τις πληροφορίες που παρέχει, αποτελεί και μια ατραξιόν, καθώς πολλοί τουρίστες θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί του ή πιάσουν την κουβέντα μαζί του.

«Υπάρχει, λειτουργεί και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Θα έλεγα πως είναι μια πολύ καλή εμπειρία, τόσο για τον ξένο επισκέπτη όσο και για τους Έλληνες, που έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία σε ένα τόσο προχωρημένο επίπεδο. Είναι κάτι πρωτοποριακό που τραβά το ενδιαφέρον, και γι’ αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την πρωτοβουλία », προσθέτει ο δήμαρχος.

Η Ortem Hellas AΕ, εταιρεία τεχνολογίας με εξειδίκευση στη ρομποτική και την καινοτομία, υλοποίησε για τον δήμο Βόλβης το έργο «Προμήθεια Κοινωνικού Ρομπότ Mini και Ανάπτυξη Εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης για Παροχή Πληροφοριών σε Τουρίστες» και κατασκεύασε τον ρομπότ-ξεναγό στη Θεσσαλονίκη.

Υποστηρίζει περισσότερες από 120 γλώσσες και διαλέκτους

«Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύξαμε εξ ολοκλήρου ως ομάδα της εταιρείας, δημιουργήσαμε μια εφαρμογή που «τρέχει» μέσα στο ρομπότ και φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στους ανθρώπους. Ο Mini δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ρομπότ. Το πιο δυνατό του χαρακτηριστικό; (είναι) η πολύγλωσση επικοινωνία. Υποστηρίζει περισσότερες από 120 γλώσσες και διαλέκτους, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να λάβει πληροφορίες στη μητρική του γλώσσα— από ελληνικά και αγγλικά, μέχρι κινέζικα, τουρκικά, γαλλικά ή αραβικά. Αυτή η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βελτιώνει ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη, κάνοντάς την πιο ευχάριστη, πιο αξέχαστη και σαφώς πιο αποτελεσματική», δήλωσε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ortem Hellas AΕ, Αστέριος Ίκας.

Η ελληνική ομάδα της εταιρείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτή που φαντάστηκε αυτόν τον νέο τρόπο τουριστικής εμπειρίας— πιο έξυπνο, πιο φιλικό, πιο… ρομποτικό, όπως λένε. Ήδη όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της, ετοιμάζει και άλλους ρομποτικούς ξεναγούς, ακόμη και για χειμερινούς προορισμούς.

«Ο Mini και τα υπόλοιπα ρομπότ μας δεν παίρνουν τη θέση κανενός εργαζόμενου απλώς συμπληρώνουν, ενισχύουν και φωτίζουν την εμπειρία. Γιατί η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν συνεργάζεται με τον άνθρωπο — όχι όταν τον υποκαθιστά», τονίζει ο κ. Αστέριος Ίκας.