Χαϊδάρι:13χρονη έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου έπεσε από μπαλκόνι στο προαύλιο του σχολείου της στο Χαϊδάρι
Σε ΜΕΘ νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 13χρονη μαθήτρια η οποία έχασε την ισορροπία της και έπεσε από μπαλκόνι στο προαύλιο του σχολείου της στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου, η μαθήτρια που φοιτά στην Α΄ Γυμνασίου, έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου του σχολείου.
Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το νοσοκομείο Αττικό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.
Από μαρτυρία μαθητών η 13χρονη ήταν καθιστή στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού, πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός – πίσω και έπεσε στο κενό.
