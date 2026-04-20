Το Μαρούσι εξέδωσε νέα ανακοίνωση για τον Βαγγέλη Λιόλιο
Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατήγγειλε τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.
Το Μαρούσι εξέδωσε νέα ανακοίνωση κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και κατήγγειλε τον πρόεδρο της ΕΟΚ για παραβίαση του αθλητικού νόμου.
Παράλληλα, οι κιτρινόμαυροι υπογράμμισαν στην ανακοίνωση τους πως θα καταφύγουν στην δικαιοσύνη, ενώ προαναγγέλλει προσφυγές σε θεσμικά και δικαστικά όργανα
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο:
«Με συναίσθηση ευθύνης και απόλυτη τεκμηρίωση καταγγείλαμε τον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της ΕΟΚ στα αρμόδια θεσμικά όργανα για παραβίαση του αθλητικού Νόμου 2725/1999, του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, για συμπεριφορές που επάγονται πειθαρχικές ποινές μέχρι ΙΣΟΒΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από κάθε δραστηριότητα στον αθλητικό χώρο.
Αυτή ήταν η αρχή, θα απευθυνθούμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να ελέγξουν το «αφεντικό» του Προμηθέα Πατρών, Ευάγγελο Λιόλιο και τα συγγενικά του πρόσωπα, αν καταστρατήγησαν τις σχετικές διατάξεις, που αφορούν τις μετοχικές συνθέσεις των ΚΑΕ.
Τέλος ο αρμόδιος Εισαγγελέας θα ελέγξει τις σχέσεις του Ευάγγελου Λιόλιου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και 3 συγκεκριμένους διαιτητές, τους οποίους εμπιστεύεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ και οι οποίοι έχουν δυναμιτίσει αγώνες, χαίροντας πειθαρχικής ασυλίας. Επίσης θα δώσουμε στοιχεία για τον Γ.Μ. για να διερευνηθεί η σχέση του με παλαίμαχους και εν ενεργεία διαιτητές.
Εμείς ως τεκμήρια για την καταγγελία μας έχουμε τα γραπτά μηνύματα του προέδρου, τα οποία θα αξιοποιηθούν αποδεικτικά γιατί τεκμηριώνουν παραβατικές πράξεις.
Ακούσαμε τις νομικές συμβουλές του δικηγόρου μας Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σύμφωνα με την νομική άποψη του οποίου ο Άρειος Πάγος τα θεωρεί νόμιμα αποδεικτικά μέσα.
Αλίμονο τα «προσωπικά» δεδομένα να συγκαλύπτουν μη σύννομες πρακτικές.
Ο Ευάγγελος Λιόλιος αντί να γνωστοποιήσει μόνος του τα επίμαχα μηνύματα, προσπαθεί να τα αποκρύψει, ως δήθεν προσωπικά δεδομένα!
Τι ΦΟΒΑΤΑΙ ο Ευάγγελος Λιόλιος και απειλεί ότι θα μηνύσει για παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων την διοίκηση της ομάδας μας;!
Έχει την ψευδαίσθηση ότι θα φοβηθούμε!!!
Τα μηνύματά του και όχι μόνο, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά και εισαγγελικά όργανα.
Να γνωρίζει όμως ο Ευάγγελος Λιόλιος ότι το αδίκημα της ψευδούς καταμηνύσεως τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και από το Μάιο του 2024, όποιος καταδικάζεται σε δύο έτη και μια μέρα φυλάκιση, εκτίει την ποινή στη φυλακή.»
