Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Με πολιτικές διαστάσεις αλλά και ραγδαίες εξελίξεις η καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟΚ, στρεφόμενη ευθέως κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων στην διεξοδική αναφορά της περιγράφει ένα πλέγμα καταγγελλόμενων ασυμβίβαστων ρόλων, σύγκρουσης συμφερόντων, καταχρηστικής άσκησης εξουσίας και παρεμβάσεων που –όπως υποστηρίζει– πλήττουν τον πυρήνα της αθλητικής ακεραιότητας. Την ίδια στιγμή η απόφαση της να την κοινοποιήσει ως το στο πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαιώνει τις προθέσεις της, αλλά και το μέγεθος της σύγκρουσης με την ηγεσία του ελληνικού μπάσκετ.

Φαίνεται μάλιστα πως η παρέμβαση της Πολιτείας καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ζήτηση ήδη να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την διερεύνηση της καταγγελίας. Και ο κρατικός μηχανισμός μπήκε σε λειτουργία.

1) Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, παραπέμπει στον αθλητικό εισαγγελέα εκείνες τις καταγγελίες που αφορούν στην πιθανή χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ και σε ό,τι αφορά στη διαιτησία.

2) Παραπέμπονται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) οι καταγγελίες που αφορούν στη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, με τον Προμηθέα, καθώς η ΕΕΑ θεσμικά ελέγχει τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας των συλλόγων, καθώς και τις μεταβιβάσεις των μετοχών στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Τι υποστηρίζει το Μαρούσι στην καταγγελία του

Τα βασικά σημεία της καταγγελίας παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου χθες το απόγευμα ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο γνωστός ποινικολόγος παρουσίασε μια σειρά από μηνύματα (sms) ανάμεσα στον Βαγγέλη Λιόλιο και τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου –που όπως υποστήριξε- επιβεβαιώνουν πως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παραμένει και ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Προμηθέας.

«Η παράλληλη συγκέντρωση των δύο αυτών ιδιοτήτων στο πρόσωπό του Ε. Λιόλιου, δηλ. της de facto διοίκησης Κ.Α.Ε. και του Προέδρου του ΔΣ της ΕΟΚ, συνιστά ευθεία παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της FIBA και της ΕΟΚ, αλλά και της Συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, που τυγχάνει εφαρμοστέα, εξειδικευμένη στην από εκ μέρους του κατάχρηση εξουσίας, καθώς συγκεντρώνει στο πρόσωπό του πολλαπλές ιδιότητες και ασκεί περισσότερες εξουσίες κατά τρόπο αλληλοσυγκρουόμενο και αλληλοαναιρούμενο επιδιώκοντας την πριμοδότηση της «ημέτερης» καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας», τονίζεται στην επίσημη καταγγελία και προστίθεται:

«Ειδικότερα, ο Ε. Λιόλιος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των αρμοδιοτήτων που ασκεί εκ της ιδιότητάς του αυτής, προωθεί την ΚΑΕ “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” συμφερόντων του, κατά παράβαση των γενικών υποχρεώσεών του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των γενικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ και της FIBA.».

Για διαιτητές

Στην καταγγελία περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα μηνύματα προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, σε εποχή που εκείνος ήταν ο προπονητής της ομάδας του Προμηθέα, μέσω των οποίων ενημερώνεται για τη σύνθεση των διαιτητών επικείμενου αγώνα της ομάδας της Πάτρας, δύο ημέρες πριν ανακοινωθούν επίσημα τα ονόματα. Η επίμαχη διαιτητική τριάδα ήταν: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης Χριστινάκης και το παιχνίδι έληξε με νίκη του Προμηθέα έναντι του ΠΑΟΚ με σκορ 87 – 76.

…μεταγραφές

Σύμφωνα με το Μαρούσι, στις ιδιωτικές επικοινωνίες αυτές καταγράφονται και συνομιλίες που αφορούν ζητήματα όπως μεταγραφικές επιλογές, αξιολόγηση παικτών, διαπραγματεύσεις συμβολαίων και γενικότερα αποφάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΚΑΕ Προμηθέας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να εκφράζει άποψη ή να δίνει κατευθύνσεις για συγκεκριμένες κινήσεις, γεγονός που ερμηνεύεται από την καταγγέλλουσα πλευρά ως ένδειξη ενεργής εμπλοκής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μιχάλη Λούντζη και το μήνυμα του στις 21.6.2024 αναφέρει επί λέξει: «Κλείσε τον Λούντζη χθες. Τώρα θέλει κουβέντα μέσω Τάσου. Αν χρειαστεί να κάνω κάτι εγώ πες μου. Θα τον έχω στην Εθνική τόσες μέρες…».

Και ήττες

Σε άλλο μήνυμά του ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρει ότι η… προστασία του Προμηθέα είναι πρωταρχικός του στόχος. Σε σημείο που αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για μια ήττα «Ηλία συγχαρητήρια!!! Όχι μόνο για σήμερα αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή πορεία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στο σταφ. Να τους τα δώσεις. Δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα να βρεθώ κοντά στην ομάδα λόγω κάποιων υποχρεώσεων της ΕΟΚ που είχα στην Αθήνα. Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω. Για τη σημερινή ήττα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα…».

«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Πως απάντησε στις καταγγελίες ο Βαγγέλης Λιόλιος; Με γραπτή του δήλωση στην οποία υποστηρίζει πώς όλα αυτά είναι «κακόγουστα σκετσάκια». «Ο,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι λέει η FIBA

Είναι ένα ζητούμενο λοιπόν το τι θα φέρει στην επιφάνεια ο έλεγχος της Δικαιοσύνης έπειτα από τις καταγγελίες. Και ένα ακόμη το πώς θα αντιδράσει η παγκόσμια Ομοσπονδία του μπάσκετ. Η FIBA που έχει φυσικά υπό την αιγίδα της, την ΕΟΚ. Είναι ιδιαίτερα αυστηρό το πλαίσιο της, με θέα προφανώς στη διαφάνεια. Πολλώ δε μάλλον σε ότι αφορά στη χρηστή διακυβέρνηση και τον διεξοδικό έλεγχο για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων.