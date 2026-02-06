sports betsson
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγωγή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, σε πρόεδρο ΚΑΕ
Μπάσκετ 06 Φεβρουαρίου 2026, 16:11

Αγωγή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, σε πρόεδρο ΚΑΕ

Σε αγωγή κατά προέδρου ΚΑΕ προχώρησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, λόγω απειλητικών μηνυμάτων που δέχθηκε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Spotlight

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έκανε αγωγή σε πρόεδρο ΚΑΕ, λόγω απειλητικών μηνυμάτων μετά από ήττα της ομάδας του σε αγώνα της GBL την Κυριακή (1/2).

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα εκείνης της ημέρας, περιλαμβάνονταν οι αγώνες Μαρούσι – Πανιώνιος (97-105) και Άρης – Παναθηναϊκός (102-95).

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Σήμερα 6/2/2026 συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της ΕΟΚ λόγω απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν από Πρόεδρο ΚΑΕ της GBL προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του στο Κυριακάτικο αγώνα της 1/2/2026.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

1) η άμεση και κατεπείγουσα προσφυγή στον αθλητικό εισαγγελέα με τη παραβολή όλων των στοιχείων της πρωτόγνωρης αυτής ενέργειας για λήψη άμεσων μέτρων,

2) Την κατεπείγουσα αποστολή όλων των στοιχείων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί υπόθεση κατά του ίδιου Προέδρου από φετινό παρόμοιο περιστατικό

3) Ενημέρωση της FIBA για το περιστατικό με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφάσεις, ώστε να επιληφθούν οι αρμόδιες Επιτροπές της και

4) Αναφορικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την προσβολή της προσωπικότητας του Προέδρου, αλλά και όλων των μελών του Δ.Σ. της ΕΟΚ:

(α) Κατάθεση εγκλήσεως/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών για τα αδικήματα της εκβίασης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης, στρεφόμενη τόσο κατά του φυσικού αυτουργού όσο και κατά παντός άλλου υπευθύνου που συνέδραμε στην τέλεση αυτών

(β) Άσκηση αγωγής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Πρόεδρος και η Ομοσπονδία από τα συκοφαντικά και δυσφημιστικά δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία λειτούργησαν ως εργαλείο επικοινωνιακής κλιμάκωσης των παράνομων ενεργειών του Προέδρου της ΚΑΕ.

Η αγωγή θα στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, το προϊόν της οποίας προτίθεται η Ομοσπονδία να διαθέσει για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα».

Headlines:
Φυσικό αέριο
Αλέξανδρος Εξάρχου: Σε συζητήσεις για συμβόλαια 15 δισ. κ.μ. αμερικανικού LNG

Αλέξανδρος Εξάρχου: Σε συζητήσεις για συμβόλαια 15 δισ. κ.μ. αμερικανικού LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους Σαουδάραβες, με τους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής λίγκας να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον CR7 ο οποίος αποφάσισε να... απεργήσει, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική μεταγραφών στη χώρα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους Σαουδάραβες, με τους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής λίγκας να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον CR7 ο οποίος αποφάσισε να... απεργήσει, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική μεταγραφών στη χώρα.

Σύνταξη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06.02.26

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ και ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στην Παρασκευή (6/2) προκειμένου να υπογράψει στους «κίτρινους».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και οι 16 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Νέα δημοσκόπηση - Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ στη Δυτική Ευρώπη μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους Σαουδάραβες, με τους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής λίγκας να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον CR7 ο οποίος αποφάσισε να... απεργήσει, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική μεταγραφών στη χώρα.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
Ελλάδα 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο