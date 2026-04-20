Σπάρτη: Ανοίγει και πάλι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

«Στην επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, ύστερα από 7 χρόνια αναστολής λειτουργίας, προχωρά από την Τετάρτη 22 Απριλίου ο Δήμος Σπάρτης, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για έναν σημαντικό εκπαιδευτικό χώρο της Σπάρτης» αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα είναι πλέον διαθέσιμο για επισκέψεις σχολικών μονάδων από ολόκληρη τη Λακωνία, προσφέροντας στους μαθητές μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία μάθησης. Μέσα από την επίσκεψή τους, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

«Η επαναλειτουργία του Πάρκου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, δεδομένου ότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλά επίπεδα κυκλοφοριακής παιδείας, γεγονός που δυστυχώς επιβεβαιώνεται από τα τροχαία ατυχήματα» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Η Δημοτική Αρχή επενδύει στην πρόληψη και την εκπαίδευση των νέων, με στόχο τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών και προς αυτή την κατεύθυνση προσκαλεί τα σχολεία της Λακωνίας να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική εκπαιδευτική δράση».