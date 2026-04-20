Σπάρτη: Ανοίγει και πάλι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
Μια σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα επανέρχεται στην καθημερινότητα του Δήμου Σπάρτης.
- Τάσος Λειβαδίτης: Πασχίζοντας για το ασύλληπτο και το ανέκφραστο
- Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιγουάτε
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
- Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
«Στην επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, ύστερα από 7 χρόνια αναστολής λειτουργίας, προχωρά από την Τετάρτη 22 Απριλίου ο Δήμος Σπάρτης, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για έναν σημαντικό εκπαιδευτικό χώρο της Σπάρτης» αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή.
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα είναι πλέον διαθέσιμο για επισκέψεις σχολικών μονάδων από ολόκληρη τη Λακωνία, προσφέροντας στους μαθητές μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία μάθησης. Μέσα από την επίσκεψή τους, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.
«Η επαναλειτουργία του Πάρκου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, δεδομένου ότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλά επίπεδα κυκλοφοριακής παιδείας, γεγονός που δυστυχώς επιβεβαιώνεται από τα τροχαία ατυχήματα» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:
«Η Δημοτική Αρχή επενδύει στην πρόληψη και την εκπαίδευση των νέων, με στόχο τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών και προς αυτή την κατεύθυνση προσκαλεί τα σχολεία της Λακωνίας να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική εκπαιδευτική δράση».
- Το μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
- Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
- Ο Ευαγγέλου σφυρίζει στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
- Αντιπροσωπεία της Γαλλικής Γερουσίας επισκέφθηκε την Αίγινα
- Χαϊδάρι:13χρονη έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
- Η Meta πέτυχε με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban, η Google επιλέγει Gucci
- Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό από την κατάρρευση τοιχίου – Μια σύλληψη
