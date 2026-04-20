Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα βραβεία της σεζόν στο NBA (pics)

Το NBA ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα βραβεία σε κάθε κατηγορία, με την «τιτανομαχία» για την ανάδειξη του MVP να συγκεντρώνει τα βλέμματα των απανταχού φίλων του μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι για MVP έχουν αναδειχθεί οι Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, σε μία χρονιά που κανένας Αμερικανός δεν διεκδικεί τον τίτλο της ανάδειξης του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο του MVP στο NBA

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA) April 19, 2026

Από εκεί και πέρα, υποψήφιοι για την ανάδειξη του αμυντικού της σεζόν είναι οι: Τσετ Χόλμγκρεν, Οσάρ Τόμπσον και Βίκτορ Γουεμπανιάμα και τον τίτλο του καλύτερου rookie της χρονιάς διεκδικούν οι Έτζκομπ των Σίξερς, Φλαγκ των Μάβερικς και Κνίπολ των Χόρνετς.

Για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη θα «μονομαχήσουν» οι: Αλεξάντερ-Γουόκερ, Άβντια και Ντούρεν. Για τον έκτο παίκτη οι Χάρνταγουεϊ, Χάκιεζ και Κέλντον Τζόνσον.

Παράλληλα, υποψήφιοι για να αναδειχθούν προπονητές της χρονιάς είναι οι: Μπίκερσταφ των Πίστονς, Τζόνσον των Σπερς και Ματζούλα των Σέλτικς.