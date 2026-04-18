Oσκαρ Σμιντ: Ο άνθρωπος που γύρισε την πλάτη στο NBA και έδειξε ότι οι Βραζιλιάνοι παίζουν και μπάσκετ

Στο πάνθεον των θρύλων του μπάσκετ πέρασε ο «Mão Santa» – όπως ήταν το παρατσούκλι του δηλαδή «το ιερό χέρι» –ένα φαινόμενο που σημάδεψε το άθλημα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τη δεκαετία του 80 και του 90 και πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο μπάσκετ, με 49.973 πόντους μέχρι να τον ξεπεράσει το 2024 ο Λεμπρόν Τζέιμς! Εβαζε τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι με όποιο τρόπο και σε όποια στιγμή ήθελε.

Από την ηλικία των 16 ετών άρχισε να παίζει επαγγελματικά μπάσκετ στην Παλμέιρας με τον μέσο όρο πόντων από εκείνα τα χρόνια να κυμαίνεται στους 30 ανά παιχνίδι.

Καριέρα στην Ευρώπη και τη Βραζιλία

Το καλοκαίρι του 1982 άφησε τη Βραζιλία για την Ιταλία και φόρεσε τη φανέλα της Καζέρτα που αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Στο τέλος της πρώτης χρονιάς την ανέβασε στην πρώτη κατηγορία ενώ από την πρώτη σεζόν στη Serie A έγινε ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Με την Καζέρτα κέρδισε το Κυπέλλο Ιταλίας, ενώ αξέχαστος θα μείνει ο τελικός του Κυπέλλου Κυπελλούχων του 1989 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εναντίον της Ρεάλ. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε κονσέρτο για δύο πολυβόλα, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει 44 πόντους, αλλά ο Ντράζεν Πέτροβιτς πέτυχε 62 και οδήγησε τη Ρεάλ στη νίκη με το μυθικό σκορ 117-113.

Η άρνηση στο ΝΒΑ που τον καθόρισε

Το 1984 επελέγη στο draft του NBA το 1984 από τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, αλλά ο Σμιντ είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι, επιλέγοντας ουσιαστικά τη Βραζιλία. Αρνήθηκε να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, σε μια εποχή που οι κανονισμοί δεν επέτρεπαν στους NBA παίκτες να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παράλληλα, όπως είχε πει και ο ίδιος, τα χρήματα στην Ιταλία ήταν περισσότερα από το ΝΒΑ.

Ολυμπιακός θρύλος

Η επιλογή του να συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, παρά στο NBA, τον οδήγησε να γράψει ιστορία. Η παρουσία του σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1980 έως το 1996 τον καθιστά έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητές στην ιστορία της διοργάνωσης αλλά και πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών τουρνουά με 1093 πόντους και μέσο όρο 28,8 πόντους ανά αγώνα, παρότι η Βραζιλία δεν συνέχισε ποτέ μετά τα προημιτελικά. Το 1988 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ έκανε το καλύτερο τουρνουά, ενώ κόντρα στην Ισπανία πέτυχε 55 πόντους, αλλά η ομάδα του έχασε με 118-110 από τους φούριας ρόχας.

Η κορυφαία στιγμή του 1987

Η μεγαλύτερη ίσως στιγμή της καριέρας του ήρθε στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1987, όταν η Βραζιλία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο νικώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην Ιντιανάπολη με 120-115. Ο ύψους 2.06 Σμιντ ήταν ο ηγέτης εκείνης της ομάδας, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία ενώ στον τελικό «φιλοδώρησε» τους Αμερικανούς με 46 πόντους.

O θαυμασμός του Κόμπι Μπράιαντ

Ενώ έπαιζε μπάσκετ σε συλλόγους στην Ιταλία, ο Σμιντ κέρδισε έναν θαυμαστή στο πρόσωπο του μελλοντικού αστέρα του NBA, Κόμπι Μπράιαντ που εκείνη την εποχή, μικρό παιδί ζούσε στην Ιταλία λόγω του πατέρα του Τζόε που αγωνιζόταν επαγγελματικά στη χώρα. Ο Κόμπι χαρακτήρισε τον Βραζιλιάνο ως ένα από τα παιδικά του είδωλα και τόνισε επίσης ότι θα μπορούσε να ήταν ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στο NBA, αν είχε παίξει στο πρωτάθλημα.

Καριέρα χωρίς συλλογικούς τίτλους

Οι επιλογές του Σμιντ σε ομάδες, δεν τον βοήθησαν να πάρει πολλούς συλλογικούς τίτλους στην καριέρα του. Οι περισσότερες ήταν μικρομεσαίες ομάδες και έτσι δεν κατάφερε να προσθέσει κύπελλα στο ενεργητικό του. Το 1990 πήγε στην Πάβια, όπου έπαιξε για τρία χρόνια και ακολούθησε η Βαγιαδολίδ στην Ισπανία από το 1993 ως το 1995, για να επιστρέψει στα 37 του στη Βραζιλία, όπου και συνέχισε το μπάσκετ ως την ηλικία των 45 ετών.

Οι λίγοι τίτλοι αλλά οι απίστευτοι πόντοι

Στην καριέρα του έχει μόνο ένα Κύπελλο στην Ιταλία με την Καζέρτα, ενώ αναδείχθηκε τρεις φορές πρωταθλητής στη Βραζιλία. Το 1991 η FIBA τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 50 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Στην Ιταλία αναδείχθηκε επτά φορές πρώτος σκόρερ, ενώ συγκαταλέχθηκε σε πολλές λίστες με τους κορυφαίους παίκτες.

Πέρα, όμως, από τίτλους και πόντους, ο Οσκαρ Σμιντ συνέβαλε τα μέγιστα στην ομορφιά του παιχνιδιού! Χάρη στα χέρια του, το ταλέντο και το μυαλό του, το μπάσκετ έγινε καλύτερο και πιο συναρπαστικό. . Ένας αληθινός θρύλος πέρασε στην αιωνιότητα.