Πέθανε ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου μπάσκετ, Όσκαρ Σμιντ, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (17/4) σε ηλικία 68 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Σμιντ συμμετείχε σε 5 διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι μέχρι σήμερα πρώτος σκόρερ στα Ολυμπιακά τουρνουά με 1093 πόντους.

«Σειρά» των δύο μεγάλων θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, του Νίκου Γκάλη και του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο Όσκαρ έκανε μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και την Καζέρτα τη δεκαετία του 1980. Αξέχαστος έχει μείνει ο τελικός του κυπέλλου κυπελλούχων του 1989 στο ΣΕΦ εναντίον της Ρεάλ με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει 44 πόντους, αλλά τον Ντράζεν Πέτροβιτς να σημειώνει 62 και να οδηγεί τη «βασίλισσα» στη νίκη. Στην Ευρώπη έπαιξε επίσης στην Πάβια και τη Βαγιαδολίδ και στη συνέχεια επέστρεψε στην πατρίδα του όπου συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι τα 45.

Είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και ο πρώτος στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ψηφίστηκε ως ένας από τους 50 σπουδαιότερους παίκτες της FIBA το 1991, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση και στις 8 Σεπτεμβρίου 2013, εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Με την εθνική Βραζιλίας κατέκτησε χάλκινο στο Μουντομπάσκετ του 1978 στις Φιλιππίνες και επίσης ένα χρυσό (1987) και ένα χάλκινο (1979) στους Παναμερικανικούς καθώς και τρία χρυσά (1977, 1983, 1985) και δύο ασημένια (1979, 1981) στο ηπειρωτικό πρωτάθλημα της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σμιντ ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σάο Πάουλο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.