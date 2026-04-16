NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)

Δράση με άρωμα post season στο ΝΒΑ με το τουρνουά play-in να συνεχίζεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Στην Ανατολή, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς νίκησαν τους Μάτζικ (109-107) και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον πρώτο γύρο των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτκς.

Κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές ο Ταϊρίς Μάξι με 31 πόντους, αναλαμβάνοντας δράση αντί του απόντα Τζοέλ Εμπίντ (σ.σ. έχει υποβληθεί σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας). Ο Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ είχε 19 και ο Πολ Τζορτζ 16 πόντους. Για τους χαμένους Μάτζικ οι οποίοι πάνε πλέον σε ένα ματς do-or-die με τους Σάρλοτ Χόρνετς για το τελευταίο εισιτήριο στην Ανατολική Περιφέρια, ο Ντέσμοντ Μπέιν ήταν μόνος, με 34 πόντους.

Στο άλλο ματς της ημέρας, στη Δύση, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πέτυχαν μεγάλη ανατροπή αό το -13 στην 4η περίοδο και νίκησαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 126-121. Έτσι, πήγαν και αυτοί στο τελευταίο παιχνίδι του play-in, όπου θα παίξουν κόντρα στους Φοίνιξ Σανς για μια θέση στα play offs της δυτικής περιφέρειας. Ο ηγέτης των «πολεμιστών», Στεφ Κάρι, ήταν αυτός που οδήγησε και πάλι την ομάδα του στη νίκη με 35 πόντους, ενώ από 20 είχαν οι Πορζίνγκις και Σάντος.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ορλάντο Μάτζικ 109-97

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 121-126