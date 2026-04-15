Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Το NBA στον… αστερισμό του Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ φαβορί για την απόκτησή του (pic)
Μπάσκετ 15 Απριλίου 2026, 08:15

Τι δείχνουν οι αποδόσεις στις ΗΠΑ για την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο…

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το πιο «καυτό» θέμα το τελευταίο διάστημα στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τους Μπακς. Οι σχέσεις του με την ομάδα βρίσκονται στα χειρότερά τους και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να πάει σε μία ομάδα με την οποία θα διεκδικεί και πάλι το πρωτάθλημα.

Η κουβέντα για την επόμενη μέρα έχει «φουντώσει» για τα καλά, όπως και τα στοιχήματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ομάδα που φαντάζει φαβορί για να τον αποκτήσει είναι το Μαϊάμι, με Νικς και Ράπτορς να ακολουθούν στα πονταρίσματα.

Όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο για τον Γιάννη που είδε τη σεζόν να ολοκληρώνεται πρόωρα με τον αποκλεισμό των Μπακς από τα πλέι ιν και οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε πάντως φέτος ο «Greek Freak» του επέτρεψαν να παίξει μόλις σε 36 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά 28 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Αποφάσισε για το μέλλον του ο Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μπιλ Σίμονς στο podcast του, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει σκοπό να μετακινηθεί προς τη Δύση. «Δεν θέλει να είναι στη West Coast», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ είπε χιουμοριστικά πως η πατρίδα του, η Ελλάδα, είναι πιο κοντά στις πόλεις της δυτικής περιφέρειας και βολεύει… γεωγραφικά.

Ο Αμερικανός αθλητικογράφος συμπλήρωσε πως «ο Γιάννης μπορεί να υπογράψει μέχρι την 1η Οκτωβρίου max επέκταση τετραετίας έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων», αλλά υπενθύμισε τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουές Έντενς, πως θα μπορούσε να γίνει trade ο Greek Greak, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Τι σχολίασε ο Αντετοκούνμπο για ενδεχόμενη επέκταση

«Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου».

Και κάπως έτσι ο Αντετοκούνμπο άφησε τα πάντα ανοικτά και έδωσε το… στίγμα πως η υπόθεση δεν θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Το σίγουρο είναι πως το όνομά του θα «παίζει» αρκετά τους επόμενους μήνες και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη.

Φυσικό αέριο
Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Κόσμος
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία
Πανελλαδική έρευνα 15.04.26

Σε ποιο σχολείο θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας; Ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς», σχολιάζει την έρευνα «Σχολικό Κουδούνι 2026».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ
Κόσμος 15.04.26 Upd: 08:14

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον οδεύουν προς νέο γύρο συνομιλιών ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ελλάδα 15.04.26

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Βασίλης Ρίζος
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Μinaudière 15.04.26

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γιώργος Μαζιάς
Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

