sports betsson
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τέχνη να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις
Μπάσκετ 13 Απριλίου 2026, 19:53

Ο κύκλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκλεισε στους Bucks. Και το παιχνίδι του το «φωνάζει» με όλους τους τρόπους

Διονύσης Δελλής
ΚείμενοΔιονύσης Δελλής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αλήθεια είναι πως ότι και να συμβεί το φινάλε του θα είναι αλλιώς. Θα υπάρξει μια νύχτα που το Μιλγουόκι θα σταθεί σε στάση προσοχής και οι Bucks θα αποσύρουν την φανέλα με το 34 προς τιμήν του, διοργανώνοντας στην εντέλεια μια ελληνική γιορτή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ήδη ο μεγαλύτερος της ιστορίας τους, είτε ανανεώσει το συμβόλαιο του, είτε κάνει αυτό που περιμένει ολόκληρο το ΝΒΑ: Εναρμονιστεί με την ιδέα πως έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια αυτός ο κύκλος έκλεισε.

Το θέμα είναι εκείνη τη νύχτα ποιες θα είναι οι προδιαγραφές. Και το κυριότερο; Αν ο Αντετοκούνμπο θα συναντηθεί μαζί της φορώντας ακόμη την φανέλα με τα «Ελάφια» ή έχοντας αποσυρθεί. Μεταξύ μας; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, ούτε το «πως» ούτε το «πότε». Όλοι όμως έχουν καταλάβει πως το διάστημα ανάμεσα στη σεζόν που έκλεισε χθες πίσω την πόρτα της και σε εκείνη που θα έρθει τον Οκτώβρη θα κρίνει τα πάντα. Μια ξεκάθαρη παρτίδα «μένεις-φεύγεις» που με τον καιρό θα αποκαλύψει τις λεπτομέρειες.

Τα σημάδια είναι καιρό τώρα σε κοινή θέα. Οι μόλις 36 συμμετοχές του στα φετινά 82 της κανονικής περιόδου. Η 32ν-50ητ κατρακύλα 12ετίας. Ο αποκλεισμός από το play in και τέλος από τα playoffs που έχει να συμβεί από το μακρινό 2016. Η δημόσια διαμάχη με τον οργανισμό που δεν του επέτρεψε να παίξει στα τελευταία ματς -διότι περισσότερες ήττες είναι με έναν τρόπο και περισσότερες πιθανότητες για ένα καλύτερο καλοκαιρινό draft-. Η διόλου τιμητική αναφορά «ρεπορτάζ» στη συμφωνία του Giannis με αθλητική εταιρία και την πρόβλεψη ενός σημαντικού bonus που θα ενεργοποιούνταν στα 41 παιχνίδια (50% της κανονικής διάρκειας). Η απόλυση του Ντοκ Ρίβερς.

«Έπαιξες το τελευταίο σου παιχνίδι για εκείνους;» ρωτήθηκε από τα media την Κυριακή στο φινάλε της σεζόν; «Δεν είναι στο χέρι μου να σας απαντήσω» πέταξε το γάντι στο front office της ομάδας του. Που θα πει, ότι ο Αντετοκούνμπο για να μείνει στους Bucks θα πρέπει να λάβει μια ακόμη πρόταση ανανέωσης -275 εκατ δολάρια για 4 χρόνια- ως την 1η του Οκτώβρη. Και η πρόταση δεν του έχει γίνει (ακόμη). Και εκείνος δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, μέχρι τα «Ελάφια» να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ιστορία που μπορεί να τραβήξει μήνες.

Τα λεφτά είναι πολλά -περισσότερα δεν μπορεί να του προσφέρει καμία ομάδα- αλλά η ιστορία θυμίζει την πέτρα με το αυγό. Είτε η πέτρα έπεσε στο αυγό, είτε το αυγό στην πέτρα, το αυγό έσπασε. Ο Giannis δεν έχει να κερδίσει κάτι άλλο στο Μιλγουόκι και από ότι φαίνεται και το Μιλγουόκι δεν έχει να κερδίσει κάτι άλλο από εκείνον, αν σκεφτεί κανείς ότι οι κινήσεις του παραπέμπουν σε ένα franchise που θέλει να ξεκινήσει από την αρχή και όχι να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή 2021. Δεν θέλουν οι Bucks τον Giannis και γύρω του ένα supporting cast που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει το δεύτερο δαχτυλίδι του και ας έλεγε ο -ιδιοκτήτης τους- Γουές Έντενς προ ημερών ότι θέμα ανταλλαγής του θα προκύψει μόνο αν αρνηθεί να υπογράψει ανανέωση.

Με όλο τον σεβασμό; Το πρόβλημα δεν είναι οι Bucks, αλλά πως ο Giannis που τον Δεκέμβρη θα γίνει 32 μπορεί να βρει το κίνητρο και τις προϋποθέσεις για να επανέλθει δριμύτερος στο παιχνίδι που του αξίζει: Εκείνο γύρω από το Νο 1 του ΝΒΑ. Αν ρωτούσες έναν χρόνο πριν τους 30 προπονητές εύκολα τα 2/3 θα τον επέλεγαν στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Αν τους ρωτήσεις σήμερα όμως; Ο Αντετοκούνμπο που έπαιξε τελευταία φορά Μάρτη έδωσε σε όλους την εντύπωση πως έχασε μια ολόκληρη χρονιά. Και ας διατήρησε τους καταπληκτικούς αριθμούς (του) στο παρκέ (27,6 π/ 9,8 ριμ/5,4ασ).

Ακόμη πιο σημαντικό από όλα αυτά; Η δημοφιλία του. Χθες το ΝΒΑ ανακοίνωσε τις πιο «εμπορικές» φανέλες παικτών για τη χρονιά. O Giannis που πέρσι δίχως οι Bucks να έχουν πάλι καμιά φοβερή σεζόν ήταν στο Νο 11. Φέτος δεν είναι ανάμεσα στα 15 ονόματα που ανακοινώθηκαν και αυτό για έναν megastar που τα κέρδη του γύρω από το μπάσκετ είναι εφάμιλλα με αυτά του μπάσκετ σε ετήσια βάση, είναι ένα ακόμη καμπανάκι. Πρέπει να φύγει…

Το cbs sports μέτρησε 18 διαφορετικές ομάδες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μπουν στο κυνήγι του. Τις χώρισε μάλιστα σε «κατηγορίες». Οι Warriors του Στεφ Κάρι, οι Timberwolves που είναι έναν Giannis μακριά από το πρωτάθλημα, οι Heat με όλα τα καλούδια (φορολογικά και μη) του Μαϊάμι, οι ομάδες των μεγάλων πόλεων (Lakers, Clippers, Knicks, Nets) και εκείνες που με την τρέχουσα μορφή τους σχεδόν εγγυόνται δαχτυλίδι (Celtics, Spurs, Rockets, Pistons). Ακόμη και ένα γκρουπ «open mind» που ψάχνει την έμπνευση σε έναν αληθινό ηγέτη (Raptors, Hornets κλπ).

Τι ακολουθεί; Προφανώς η αναμονή. Ένα μεγάλο διάστημα με φώτα σβηστά. Η επόμενη κίνηση είναι των Bucks. Και ο Οκτώβρης μισό χρόνο μακριά.

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

World
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Ελλάδα 13.04.26

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

English edition 13.04.26

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies