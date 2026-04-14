Η νέα εξέλιξη για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Δεν θέλει ομάδα στη Δύση»

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην επικαιρότητα του ΝΒΑ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με το μέλλον του «Greek Freak» στους Μιλγουόκι Μπακς να είναι… τουλάχιστον στον αέρα. Τα δημοσιεύματα στην Αμερική πολλά, τα σενάρια ακόμη πιο πολλά, ωστόσο το νέο… επεισόδιο στο σίριαλ δίνει νέα πτυχή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μπιλ Σίμονς στο podcast του, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει σκοπό να μετακινηθεί προς τη Δυτική Περιφέρεια. «Δεν θέλει να είναι στη West Coast», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ είπε χιουμοριστικά πως η πατρίδα του, η Ελλάδα, είναι πιο κοντά στις πόλεις της δυτικής περιφέρειας και βολεύει… γεωγραφικά.

Ο Αμερικανός αθλητικογράφος συμπλήρωσε πως «ο Γιάννης μπορεί να υπογράψει μέχρι την 1η Οκτωβρίου max επέκταση τετραετίας έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων», αλλά υπενθύμισε τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουές Έντενς, πως θα μπορούσε να γίνει trade ο Greek Greak, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Τι σχολίασε ο Αντετοκούνμπο για την πιθανότητα νέου συμβολαίου

«Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου».

Και κάπως έτσι ο Αντετοκούνμπο άφησε τα πάντα ανοικτά και έδωσε το… στίγμα πως η υπόθεση δεν θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Το σίγουρο είναι πως το όνομά του θα «παίζει» αρκετά τους επόμενους μήνες και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη.