Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο μόνος που «έφαγε πόρτα» από το Ηνωμένο Βασίλειο
Music 14 Απριλίου 2026, 18:50

Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο μόνος που «έφαγε πόρτα» από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η υπόθεση του Κάνιε Γουέστ δεν είναι μεμονωμένη, αλλά δείχνει τις εκτεταμένες εξουσίες του Ηνωμένου Βασιλείου στην απαγόρευση εισόδου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μπλοκάρει την είσοδο του Κάνιε Γουέστ (γνωστού πλέον ως Ye) δεν είναι απλώς ένα περιστατικό γύρω από έναν αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη. Όπως εξηγεί σε ανάλυσή του ο Τζόναθαν Κόλινσον, λέκτορας Νομικής στο University of Sheffield, πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί το βρετανικό δίκαιο και των ευρειών εξουσιών που έχει η κυβέρνηση να αποκλείει πρόσωπα από τη χώρα.

Η κυβέρνηση έκρινε ότι η παρουσία του «δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον», με φόντο μια σειρά από αντισημιτικές δηλώσεις του, την έκφραση θαυμασμού προς τον Αδόλφο Χίτλερ και την κυκλοφορία τραγουδιού με τίτλο «Heil Hitler».

Η ακύρωση του φεστιβάλ και οι αντιδράσεις

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν τέθηκε το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μπροστά σε περίπου 150.000 άτομα στο Wireless Festival στο Λονδίνο.

Η προοπτική αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από υπουργούς, χορηγούς, τον Κιρ Στάρμερ και την οργάνωση Campaign Against Antisemitism.

Μετά την επιβεβαίωση ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, το φεστιβάλ ακυρώθηκε.

Πώς λειτουργεί το σύστημα εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για να μπει κάποιος στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρειάζεται άδεια: είτε βίζα είτε ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA). Και οι δύο μπορούν να απορριφθούν για διάφορους λόγους.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αποκλειστεί αν έχει παραβιάσει μεταναστευτικούς κανόνες ή αν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στο εξωτερικό.

«Δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον»

Πέρα όμως από αυτά, ο υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αποφασίσει ότι ένα άτομο δεν πρέπει να μπει στη χώρα, αν θεωρήσει ότι η παρουσία του «δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον», λόγω της συμπεριφοράς, του χαρακτήρα, των διασυνδέσεών του ή άλλων λόγων.

Αυτή η διάταξη χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Γουέστ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως για λόγους:

  • εθνικής ασφάλειας
  • «μη αποδεκτής συμπεριφοράς» (όπως εξτρεμισμός)
  • διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής
  • σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος

Το 2024, 15 άτομα αποκλείστηκαν από τη χώρα με βάση αυτή τη λογική.

Πόσο εύκολα λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση

Ο υπουργός δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι με απόλυτη βεβαιότητα. Αρκεί να θεωρεί, με βάση τις πιθανότητες, ότι η συμπεριφορά έχει συμβεί.

Οι οδηγίες αυτές υπάρχουν από το 2005, όταν θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Όμως στην πράξη εφαρμόζονται πολύ πιο ευρέως — ακόμη και για περιπτώσεις όπως οργανωμένο έγκλημα, χουλιγκανισμός, παραβίαση μεταναστευτικών κανόνων ή διαφθορά.

Στην περίπτωση του Γουέστ, είναι πολύ πιθανό ότι η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, βασίστηκε στο ότι έχει «παράγει και διαδώσει υλικό που ενισχύει το μίσος και μπορεί να οδηγήσει σε διακοινοτική βία».

Δεν χρειάζεται να υπάρχει βία – αρκεί το μίσος

Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι δεν απαιτείται να έχει καλέσει κάποιος σε βία.

Αρκεί να έχει ενισχύσει το μίσος.

Με δεδομένες τις ακραίες δηλώσεις του Γουέστ, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η παρουσία του σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ θα μπορούσε να συμβάλει στην κανονικοποίηση του αντισημιτισμού — ειδικά σε μια περίοδο όπου τέτοια περιστατικά αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιοι άλλοι έχουν αποκλειστεί

Ο Γουέστ δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει αποκλειστεί.

Το 2015, ο Tyler, The Creator αντιμετώπισε αντίστοιχη απαγόρευση. Η τότε υπουργός Εσωτερικών Τερέζα Μέι είχε δηλώσει ότι οι στίχοι του περιγράφουν ακραία βία — κακοποίηση, βιασμό και δολοφονία — με τρόπο που μπορεί να εξιδανικεύει τέτοιες πράξεις και να ενισχύει το μίσος.

Ο ίδιος απάντησε ότι τα τραγούδια του γράφονται μέσα από έναν «χαρακτήρα» (alter ego) και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική του προσωπικότητα, λέγοντας ότι «δεν θα πείραζε ούτε μύγα».

Η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί συνήθως τα ονόματα όσων αποκλείονται. Πολλές γνωστές περιπτώσεις αφορούν άτομα με ποινικό παρελθόν, όπως η Μάρθα Στιούαρτ, που πιθανότατα αποκλείστηκαν για λόγους εγκληματικότητας.

Περιπτώσεις με πολιτικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα

Οι αποκλεισμοί με το κριτήριο του «δημόσιου συμφέροντος» συνδέονται κυρίως με ακραίες δηλώσεις ή ιδεολογικές θέσεις.

Έχουν περιλάβει πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, όπως ακροδεξιούς ακτιβιστές, Ισραηλινούς πολιτικούς και τον επικεφαλής του Nation of Islam, Λούις Φάρακαν, του οποίου η 15ετής απαγόρευση τελικά ακυρώθηκε μετά από προσφυγή στο δικαστήριο.

Πού αλλού χρησιμοποιείται η ίδια λογική

Η ίδια έννοια — ότι κάτι «δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον» — χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η αφαίρεση υπηκοότητας.

Για παράδειγμα, στην υπόθεση της Σαμίμα Μπέγκουμ, η απόφαση βασίστηκε στο ότι η συμπεριφορά της ήταν σοβαρά επιζήμια για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.

Ωστόσο, για να μην επιτραπεί η είσοδος σε κάποιον, το όριο είναι χαμηλότερο — δεν χρειάζεται τόσο σοβαρή συμπεριφορά.

Γιατί αυτή η εξουσία προκαλεί αντιδράσεις

Το βασικό ζήτημα είναι το εύρος αυτής της εξουσίας.

Το τι θεωρείται «κατά του δημόσιου συμφέροντος» καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό πολιτικά. Και όταν μια αρμοδιότητα είναι τόσο γενικά διατυπωμένη, ο κίνδυνος καταχρηστικής εφαρμογής παραμένει υπαρκτός.

Μπορεί να το αμφισβητήσει νομικά;

Αν ο Γουέστ θελήσει να προσφύγει στα δικαστήρια, θα πρέπει να αποδείξει είτε ότι η υπουργός Εσωτερικών παρερμήνευσε τις αρμοδιότητές της είτε ότι η απόφαση ήταν εντελώς παράλογη.

Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί.

Τα δικαστήρια συνήθως δίνουν μεγάλη ελευθερία στην κυβέρνηση σε τέτοιες αποφάσεις, οπότε οι πιθανότητες να ανατραπεί μια τέτοια απαγόρευση είναι περιορισμένες.

ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια: H Björk διοργανώνει rave με φόντο την ολική ηλιακή έκλειψη

Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; - Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
Πάσχα 2026: Ασκήσεις επιβίωσης και αντοχής μεταξύ ακρίβειας και τήρησης των εθίμων

«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες
Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.10, στο MEGA

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς

Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης – Ο λόγος που διαμαρτύρονται
Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης - Ο λόγος που διαμαρτύρονται

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου και απέκλεισαν την είσοδο των επιβατών στο πλοίο που αναχωρεί σήμερα Τρίτη του Πάσχα. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου

Με προβλήματα και το δεύτερο μεγάλο κύμα επιστροφής εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα
Με προβλήματα και το δεύτερο μεγάλο κύμα επιστροφής εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, ωστόσο καταγράφεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και της Μεταμόρφωσης

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

