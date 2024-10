Oasis: Ποιους φοβούνται τα αδέλφια Γκάλαχερ;

Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, ο Λίαμ Γκάλαχερ απάντησε σε μια ανάρτηση θαυμαστή στο X (πρώην Twitter) που συζητούσε τη δεκαετή διαμάχη του με τον αδελφό του και σημείωνε πως «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο να έχουν έναν υγιή δεσμό».

Ο τραγουδιστής του «Wall of Glass», 52 ετών, απάντησε με το «RESPEK», πριν ένας άλλος χρήστης σχολιάσει: «Νομίζω ότι ο Νόελ δεν θέλει να δίνει συνεντεύξεις μαζί σου επειδή είσαι πιο αστείος».

Στη συνέχεια, ο Λίαμ έδωσε εξηγήσεις σχετικά με το γιατί αυτός και ο αδελφός του Νόελ Γκάλαχερ δεν θα μιλούσαν στον Τύπο.

«Δεν θέλουμε να δίνουμε συνεντεύξεις γιατί φοβόμαστε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μας κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις και θα προσπαθήσουν να ανοίξουν τρύπες στη σχέση μας», επιχειρηματολόγησε.

We don’t want to do interviews coz we’re scared of the media asking us intrusive questions and trying to pick holes in our relationship

Αφού οι Oasis ανακοίνωσαν ένα reunion tour στα τέλη Αυγούστου, ο Λίαμ σχολίασε με χάρη το τέλος της διαμάχης του συγκροτήματος.

«Όλα τελείωσαν η ειρήνη επικράτησε. Είναι ο άνθρωπος που ανυπομονώ να είμαι στη σκηνή μαζί του και να του στέλνω φιλιά ανάμεσα σε κάθε τραγούδι», έγραψε τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, θαυμαστές έχουν προσεγγίσει τον Νόελ προσπαθώντας να βρουν την άκρη του νήματος της αποξένωσής τους.

Τον Αύγουστο, ένας θαυμαστής και τα παιδιά του πλησίασαν δημοσίως τον 57χρονο Νόελ – και προσπάθησαν να καταλάβουν τι συνέβη με τη διαμάχη των αδελφών. Ενώ βρισκόταν σε ένα κατάστημα του Λονδίνου, το Stone Island, ένας άνδρας με το όνομα Στιβ Σέγουορντ προσπαθεί να εξηγήσει στα παιδιά του ποιος είναι ο τραγουδοποιός.

Bumped into Noel Gallagher Yesterday in the Stone Island Shop in London, boyhood dream to walk into a pub for a Beer with Noel & Liam, trumped that with my children making memories and just hope I can get tickets next year.

A true gentleman in scholar 💪 pic.twitter.com/BLjzgK7XgZ

