Ο Νόελ Γκάλαχερ αστειεύεται ότι τσακώθηκε με τον αδελφό του, Λίαμ «επειδή έκλεψε το αρκουδάκι του»

Αφού ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis άφησαν στην άκρη την επί δεκαετίες δημόσια διαμάχη τους και ανακοίνωσαν μια περιοδεία νωρίτερα αυτό το μήνα, ο 57χρονος Νόελ συνομίλησε με έναν θαυμαστή και τα παιδιά του – οι οποίοι προσπάθησαν να ανακαλύψουν την αιτία της διαμάχης των αδελφών.

Σε ένα απόσπασμα από την συνάντηση τους στις 29 Αυγούστου, που μοιράστηκε στο X (πρώην Twitter)ο Στιβ Σέγουορντ, ο Νόελ στέκεται σε ένα κατάστημα Stone Island στο Λονδίνο, ενώ ο Σέγουορντ εξηγεί στα παιδιά του ποιος είναι.

«Αυτός είναι ο Νόελ, που … αυτή είναι η θρυλική μπάντα του μπαμπά», λέει ο Σέγουορντ, ενώ η κόρη του ρωτάει: «Περίμενε, ξανασμίγει με τον αδελφό του;».

Στη συνέχεια, ένας από τους γιους του θαυμαστή ρωτάει: «Γιατί τα χάλασες με τον αδερφό σου;», με αποτέλεσμα ο Νόελ να τον πειράξει λίγο.

«Γιατί τα χάλασα μαζί του;» επαναλαμβάνει ο Βρετανός ροκάς καθώς ο άλλος γιος του θαυμαστή κρατάει ένα λούτρινο ζωάκι Winnie-the-Pooh.

«Γιατί μου έκλεψε το αρκουδάκι μου», αστειεύεται στη συνέχεια, ενώ τα παιδιά γελούν. «Δεν λέω ψέματα. Το έκλεψε. 1978.»

Αντιλαμβανόμενος το αστείο του Νόελ, ο γιος που κρατάει το λούτρινο αρκουδάκι λέει: «Είσαι ψεύτης, τα λέμε» και φεύγει, αφήνοντας τόσο τον πατέρα του όσο και τον μουσικό να γελούν.

Bumped into Noel Gallagher Yesterday in the Stone Island Shop in London, boyhood dream to walk into a pub for a Beer with Noel & Liam, trumped that with my children making memories and just hope I can get tickets next year.

A true gentleman in scholar 💪

A true gentleman in scholar 💪 pic.twitter.com/BLjzgK7XgZ

