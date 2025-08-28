Στη σκηνή το περιμέναμε, στις κερκίδες ήρθε: Απίστευτο ξύλο στη συναυλία των Oasis

Ήταν τον Αύγουστο του 2024 όταν έκανε την εμφάνισή της μια είδηση που πολλοί άνθρωποι περίμεναν χρόνια να ακούσουν: τα αδέρφια Γκάλαχερ μόλις είχαν αποφασίσει να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να επανενώσουν τους Oasis, για μια μεγάλη περιοδεία.

OK, ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ δεν πήραν αυτή την απόφαση για την… ψυχή της μάνας τους. Μαζί με το tour, θα έρθει ένα ντοκιμαντέρ, φήμες λένε για νέο άλμπουμ και περίπου 400 εκατ. δολάρια. Αυτή ήταν η τιμή τους για να μιλήσουν ξανά μεταξύ τους.

Ωστόσο, από την αρχή όλοι γνώριζαν πως αυτό το reunion θα ήταν επεισοδιακό: θα κατάφερναν τα αδέρφια Γκάλαχερ να συνεργαστούν ή θα είχαμε κλοτσοπατινάδα σε live μετάδοση;

Έως τώρα, η περιοδεία πάει φανταστικά για τους Oasis, με τα αδέρφια Γκάλαχερ να δείχνουν πιο επαγγελματίες από ποτέ. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τους θεατές.

Το συγκρότημα από το Μάντσεστερ βρέθηκε στο Τορόντο μέσα στην εβδομάδα και κατά την διάρκεια της συναυλίας του, κάποιοι θεατές άρχισαν να ανταλλάσουν μπουνιές. Η κατάσταση έγινε πιο σουρεάλ όταν μέσα στον πανικό, μια γυναίκα απλά ξεκίνησε να χορεύει ανάμεσά τους.

Το βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους περισσότερους να «σταυρώνουν» τους… μποξέρ. «Έχεις ξοδέψει τόσα λεφτά για να πας να κάνεις αυτό. Τρελό», «γελοία συμπεριφορά», «φαντάσου ότι περίμενες τόσα χρόνια να τους δεις, για να σε πετάξουν έξω από τη συναυλία» ήταν κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν.