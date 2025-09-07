magazin
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Music 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:10

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Δεκαετίες μετά την αμφιλεγόμενη δήλωση του Νόελ Γκάλαχερ ότι το συγκρότημά του ήταν «μεγαλύτερο» από τους Beatles (χρόνια αργότερα είπε ότι ήταν «φτιαγμένος» όταν έκανε αυτό το σχόλιο), οι Oasis είχαν έναν θρύλο του συγκροτήματος στην έδρα τους, ο οποίος τους κινηματογραφούσε σαν περήφανος πατέρας στην πρώτη τους συναυλία στο Rose Bowl στην Καλιφόρνια.

Οι θαυμαστές που βρισκόταν στο πλήθος το βράδυ του Σαββάτου (6 Σεπτεμβρίου) εντόπισαν τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να τραβάει βίντεο τον Γκάλαχερ, ενώ εκείνος τραγουδούσε το «Little by Little» που κυκλοφόρησε το 2002 και έφτασε στο νούμερο 2 του επίσημου βρετανικού chart.

«Υπέροχη»

Αργότερα το βράδυ, όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ τραγούδησε το single του 1994 «Whatever», έκανε μια μουσική αναφορά στο single «Octopus’ Garden» των Beatles για το outro (όπως κάνουν ζωντανά εδώ και αρκετό καιρό), αλλά ο Λίαμ πιθανώς δεν περίμενε να τραγουδήσει live για έναν Beatle.

Μετά την συναυλία, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία. Αυτός έκανε μια χειρονομία με το χέρι του που προοικονομούσε ότι του άρεσε και απάντησε λακωνικά: «Υπέροχη».

«Ο Νόελ Γκάλαχερ θα πάει σπίτι απόψε και θα μάθει ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον βιντεοσκοπούσε»

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε να απολαμβάνουν τη στιγμή που ο ΜακΚάρτνεϊ κινηματογραφούσε τον Νόελ στη σκηνή, με έναν από αυτούς να γράφει στη λεζάντα ενός βίντεο: «Ο κύριος Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολουθεί τους Oasis απόψε στο Λος Άντζελες. Ο δάσκαλος παρακολουθεί τον μαθητή. Νύχτα θρύλων».

Ένας άλλος έγραψε: «Ο Νόελ Γκάλαχερ θα πάει σπίτι απόψε και θα μάθει ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον βιντεοσκοπούσε, καταλαβαίνετε πόσο τρελό είναι αυτό; Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτούς».

Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύτωσης δημοσίευσε φωτογραφίες των αδελφών Γκάλαγκερ που φορούσαν μπλουζάκια των Beatles με τη λεζάντα: «Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι τύποι ξέρουν ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τους τραβούσε βίντεο με το κινητό του ενώ τους παρακολουθούσε να τραγουδούν τη μουσική που τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν».

«Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο αυτοί»

Όταν οι Oasis εμφανίστηκαν στη σκηνή τη δεκαετία του ’90 με τα δύο άλμπουμ Definitely Maybe του 1994 και What’s the Story (Morning Glory)? του 1995, συχνά συγκρίνονταν με τους Beatles λόγω της ισχυρής επιρροής της μπάντας στο μουσικό στυλ των Γκάλαγκερ, αλλά είχαν μια δύσκολη αρχή λόγω του σχολίου του Νόελ Γκάλαγκερ ότι ήταν «μεγαλύτεροι από τους Beatles».

Σε μια συνέντευξη το 2021, ο Νόελ αναπολούσε εκείνη την εποχή, λέγοντας: «Όταν ξεκίνησαν οι Oasis, ήμασταν τόσο σπουδαίοι που μας συγκρίνανε με τους [Beatles]».

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε αν ήταν αμήχανο, απάντησε: «[Ναι], επειδή δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο αυτοί».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νόελ είπε ότι οι Beatles «σημαίνουν τα πάντα για μένα».

«Έχουν σίγουρα τις καλύτερες μελωδίες, χωρίς αμφιβολία», πρόσθεσε. «Στη συλλογή δίσκων μου, έχουν τις καλύτερες μελωδίες μακράν».

*Mε πληροφορίες από: Billboard | NME

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται
ΧΧΧ 01.09.25

Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται

Οι γυναίκες τραγουδίστριες που εκφράζουν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, παρά την εξέλιξη των τελευταίων τριάντα ετών. Γιατί, εν έτει 2025, η σεξουαλικότητα των ποπ σταρ είναι ακόμη τόσο αμφιλεγόμενη; αναρωτιέται το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο
Ισπανία 07.09.25

Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο

Τα γραπτά του Πλάτωνα περιγράφουν την Ατλαντίδα, έναν προηγμένο πολιτισμό που έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη προτού τον καταπιεί η θάλασσα πριν από περισσότερα από 11.000 χρόνια

Σύνταξη
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Μπάσκετ 07.09.25

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Σύνταξη
Βασιλιάς Αμπντάλα: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων
Ιορδανία 07.09.25

Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ο βασιλιάς Αμπντάλα

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Η ημέρα της κρίσης 07.09.25

Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού - Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»
Βέλγιο 07.09.25

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»

συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Σύνταξη
«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Ελλάδα 07.09.25

«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Ο ένας από τους αδελφούς που φέρονται ως οι «αρχηγοί» της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκβιασμούς.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Eurobasket 2025 07.09.25

Live το μεγάλο παιχνίδι Ελλάδα - Ισραήλ: 82-74

Me show του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα προηγείται του Ισραήλ στο β' ημίχρονο. Παρακολουθήστε live τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο