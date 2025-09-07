Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Δεκαετίες μετά την αμφιλεγόμενη δήλωση του Νόελ Γκάλαχερ ότι το συγκρότημά του ήταν «μεγαλύτερο» από τους Beatles (χρόνια αργότερα είπε ότι ήταν «φτιαγμένος» όταν έκανε αυτό το σχόλιο), οι Oasis είχαν έναν θρύλο του συγκροτήματος στην έδρα τους, ο οποίος τους κινηματογραφούσε σαν περήφανος πατέρας στην πρώτη τους συναυλία στο Rose Bowl στην Καλιφόρνια.

Οι θαυμαστές που βρισκόταν στο πλήθος το βράδυ του Σαββάτου (6 Σεπτεμβρίου) εντόπισαν τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να τραβάει βίντεο τον Γκάλαχερ, ενώ εκείνος τραγουδούσε το «Little by Little» που κυκλοφόρησε το 2002 και έφτασε στο νούμερο 2 του επίσημου βρετανικού chart.

«Υπέροχη»

Αργότερα το βράδυ, όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ τραγούδησε το single του 1994 «Whatever», έκανε μια μουσική αναφορά στο single «Octopus’ Garden» των Beatles για το outro (όπως κάνουν ζωντανά εδώ και αρκετό καιρό), αλλά ο Λίαμ πιθανώς δεν περίμενε να τραγουδήσει live για έναν Beatle.

Μετά την συναυλία, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία. Αυτός έκανε μια χειρονομία με το χέρι του που προοικονομούσε ότι του άρεσε και απάντησε λακωνικά: «Υπέροχη».

Paul McCartney, the only one standing in his section, taking a video of Noel Gallagher singing «Little By Little#OasisLive25 pic.twitter.com/YywZZXLJIt — Oasis Mania (@OasisMania) September 7, 2025

«Ο Νόελ Γκάλαχερ θα πάει σπίτι απόψε και θα μάθει ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον βιντεοσκοπούσε»

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε να απολαμβάνουν τη στιγμή που ο ΜακΚάρτνεϊ κινηματογραφούσε τον Νόελ στη σκηνή, με έναν από αυτούς να γράφει στη λεζάντα ενός βίντεο: «Ο κύριος Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολουθεί τους Oasis απόψε στο Λος Άντζελες. Ο δάσκαλος παρακολουθεί τον μαθητή. Νύχτα θρύλων».

Ένας άλλος έγραψε: «Ο Νόελ Γκάλαχερ θα πάει σπίτι απόψε και θα μάθει ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τον βιντεοσκοπούσε, καταλαβαίνετε πόσο τρελό είναι αυτό; Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτούς».

Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύτωσης δημοσίευσε φωτογραφίες των αδελφών Γκάλαγκερ που φορούσαν μπλουζάκια των Beatles με τη λεζάντα: «Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι τύποι ξέρουν ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τους τραβούσε βίντεο με το κινητό του ενώ τους παρακολουθούσε να τραγουδούν τη μουσική που τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν».

«Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο αυτοί»

Όταν οι Oasis εμφανίστηκαν στη σκηνή τη δεκαετία του ’90 με τα δύο άλμπουμ Definitely Maybe του 1994 και What’s the Story (Morning Glory)? του 1995, συχνά συγκρίνονταν με τους Beatles λόγω της ισχυρής επιρροής της μπάντας στο μουσικό στυλ των Γκάλαγκερ, αλλά είχαν μια δύσκολη αρχή λόγω του σχολίου του Νόελ Γκάλαγκερ ότι ήταν «μεγαλύτεροι από τους Beatles».

Σε μια συνέντευξη το 2021, ο Νόελ αναπολούσε εκείνη την εποχή, λέγοντας: «Όταν ξεκίνησαν οι Oasis, ήμασταν τόσο σπουδαίοι που μας συγκρίνανε με τους [Beatles]».

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε αν ήταν αμήχανο, απάντησε: «[Ναι], επειδή δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο αυτοί».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νόελ είπε ότι οι Beatles «σημαίνουν τα πάντα για μένα».

«Έχουν σίγουρα τις καλύτερες μελωδίες, χωρίς αμφιβολία», πρόσθεσε. «Στη συλλογή δίσκων μου, έχουν τις καλύτερες μελωδίες μακράν».

*Mε πληροφορίες από: Billboard | NME