«Τι συνέβη;» – Η καταστροφική στιγμή στην εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε να ανέβει στη σκηνή πάνω από πέντε χρόνια, όταν κάθισε στο πιάνο του για να τραγουδήσει το «Let It Be», ένα από τα τελευταία τραγούδια που κυκλοφόρησαν ποτέ οι Fab Four, για το Live Aid, στις 13 Ιουλίου 1985, σε μια εμφάνιση που εκτροχιάστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από ένα και μόνο τεχνικό πρόβλημα – λίγα λεπτά μετά την έναρξη της παράστασης, το μικρόφωνο του ΜακΚάρτνεϊ έπεσε.

«Ένας τύπος. Ένα πιάνο και ένα μικρόφωνο. Πραγματικά τόσο απλό. Τι συνέβη;» θυμάται να αναρωτιέται ο διοργανωτής του Live Aid και μουσικός, Μπομπ Γκέλντοφ, μιλώντας στο CNN. «Ωχ όχι, θα είναι καταστροφή».

Κανένας από τους περίπου 1,8 δισεκατομμύρια τηλεθεατές που συντονίστηκαν στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία δεν μπορούσαν καν να ακούσουν τον ΜακΚάρτνεϊ, πόσο μάλλον το τεράστιο πλήθος που βρισκόταν μπροστά του στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Στο έλεος της συγκυρίας

Τότε συνέβη κάτι μαγικό. Το πλήθος άρχισε να τραγουδάει μαζί του για να σπάει τον πάγο της αμηχανίας που είχε δημιουργηθεί. Ευτυχώς, δεν ήταν μόνο το πλήθος που είδε ότι ο ΜακΚάρτνεϊ χρειαζόταν βοήθεια.

«Υπήρχαν ένα σωρό άνθρωποι που στέκονταν τριγύρω… ο Πιτ Τάουνσεντ των Who και ο Ντέιβιντ Μπόουι μου είπαν “έλα, ας τον βοηθήσουμε»» θυμήθηκε ο Γκέλντοφ. «Ήταν πραγματικά στο έλεος της συγκυρίας».

Ο Τάουνσεντ, ο Μπόουι, ο Γκέλντοφ και η τραγουδίστρια Άλισον Μογιέτ μαζεύτηκαν πίσω από τον ΜακΚέρτνεϊ στη σκηνή για να τον βοηθήσουν να τραγουδήσει τους τελευταίους στίχους του τραγουδιού, όταν τα μικρόφωνα άρχισαν ξαφνικά να λειτουργούν ξανά, επιτρέποντας στο αυτοσχέδιο κουιντέτο – μαζί με το κοινό του Γουέμπλεϊ που τραγουδούσε – να ολοκληρώσει το τραγούδι.

Στη συνέχεια, ο Τάουνσεντ και ο ΜακΚάρτνεϊ σήκωσαν τον Μπομπ Γκέλντοφ στους ώμους τους πριν οι headliners του Live Aid, μεταξύ των οποίων ο Τζορτζ Μάικλ, ο Μπόνο, μέλη των Who, ο Μπόουι, ο ΜακΚάρτνεϊ, οι Queen και τόσοι άλλοι, ενωθούν όλοι μαζί στη σκηνή για να τραγουδήσουν το «Do They Know It’s Christmas» του Band Aid για να κλείσουν την παράσταση.

Επιστροφή στη σκηνή

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Live Aid διοργανώθηκε από τους μουσικούς Μπομπ Γκέλντοφ και Μιντζ Υούρε για να τραβήξουν την προσοχή του πλανήτη στον υποσιτισμό των παιδιών της Αιθιοπίας. Περιλάμβανε πολλές τοποθεσίες, προσέλκυσε σχεδόν δύο δισεκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο και συγκέντρωσε περισσότερα από 125 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες ανακούφισης του λιμού.

Ενώ ο Γκέλντοφ είχε ήδη εξασφαλίσει μια σύνθεση από τους πιο διάσημους και σεβαστούς μουσικούς του rock ‘n roll για το Live Aid, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ultimate Classic Rock νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ένιωθε ότι χρειαζόταν έναν Beatle για να συμμετάσχει και έτσι έγραψε τότε στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ μια επιστολή στην οποία περιέγραφε την περίπτωσή του, ζητώντας του να παίξει ένα τραγούδι στο τέλος της συναυλίας.

«Δεν μπορώ Μπομπ»

«Ήξερα ότι πρέπει να δέχεται εκατοντάδες αιτήσεις για να κάνει πράγματα, αλλά πραγματικά ένιωθα ότι το πρόγραμμα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς αυτόν εκεί. Δεν έγραφα στον Πολ, τον άνθρωπο, είπα, αλλά στον ΜακΚάρτνεϊ, το φαινόμενο» εξήγησε ο Γκέλντοφ.

«Αν έπαιζε, θα τον παρακολουθούσαν εκατομμύρια άνθρωποι που διαφορετικά δε θα μπορούσαν να τον παρακολουθήσουν. Αυτό σήμαινε ότι θα μαζεύονταν χρήματα που δεν θα έφταναν στο Live Aid υπό άλλες συνθήκες».

Ο ΜακΚάρτνεϊ και το συγκρότημά του Wings είχαν να εμφανιστούν από το 1979 με το Concerts for the People of Kampuchea και λίγο αργότερα διαλύθηκαν το 1981. Ο Πολ δεν είχε ανέβει στη σκηνή μετά από αυτό, αλλά συνέχισε να κυκλοφορεί νέα μουσική τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, όταν ο Γκέλντοφ τον πλησίασε για το Live Aid, ο ΜακΚάρτνεϊ θυμάται ότι του είπε: «Δεν μπορώ Μπομπ, δεν έχω συγκρότημα τώρα».

Πάντα οι Beatles

Ο Γκέλντοφ, σύμφωνα με τον ΜακΚάρτνεϊ, δεν το θεώρησε αυτό καθόλου πρόβλημα, λέγοντάς του: «Λοιπόν, απλά κάτσε στο πιάνο και παίξε το δικό σου νούμερο». Τελικά, ο Beatle συμφώνησε.

«Απλά έπρεπε να παρευρεθώ. Τόσο εύκολο» είπε ο ΜακΚάρτνεϊ, προσθέτοντας ότι ο Γκέλντοφ ήταν επίσης το πρόσωπο που επέλεξε το τραγούδι που θα τραγουδούσε. «Αυτός κάνει κουμάντο σε όλο το καταραμένο σόου!».

Ο Γκέλντοφ δήλωσε στο Ultimate Classic Rock ότι «υπάρχει μια ιεραρχία στο rock n roll», με τους Beatles να βρίσκονται στην κορυφή. «Και το τραγούδι “Let It Be” είναι κάτι σαν ευλογία».

*Ο ΜακΚάρτνεϊ, 83 ετών πλέον, συνεχίζει την περιοδεία του Get Back στις ΗΠΑ αυτό το φθινόπωρο.

*Με στοιχεία από cnn.com