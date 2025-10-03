Ετοιμάζεται το απόλυτο βιβλίο του reunion των Oasis: 400 σελίδες καθαρόαιμο brit rock

Όταν τον περασμένο Αύγουστο «έσκασε» η φήμη ότι επανενώνονται μετά από 15 χρόνια, πολλοί ήταν αυτοί που δεν το πίστεψαν. Όχι άδικα, αν σκεφτεί κανείς ότι σε όλο αυτό το διάστημα οι Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ δεν μπορούσαν να αντέξουν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Άρα το reunion των Oasis για πάρα πολύ καιρό έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Μόνο όταν ο επίσημος λογαριασμός του βρετανικού συγκροτήματος το ανακοίνωσε, κατάλαβαν όλοι ότι αυτό θα συμβεί – και πάλι δεν ήταν 100% σίγουρο. Άλλωστε τα δύο αδέρφια έχουν «ταλέντο» στο να καταστρέφουν τα πάντα όταν είναι να συνεργαστούν. Για αυτό και τα στοιχήματα έπεφταν βροχή για μήνες, όχι απλά αν θα γίνει το reunion αλλά αν θα βγει η πρώτη συναυλία.

Τελικά οι Γκάλαχερ κατάφεραν με έναν μαγικό τρόπο να τους διαψεύσουν όλους: η επανένωσή τους είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς, οι δυο τους μοιάζουν πιο ώριμοι από ποτέ και όλα δείχνουν να κυλούν ομαλά.

Και υπάρχει εξήγηση για όλο αυτό: τα πολλά εκατομμύρια δολάρια που θα βγάλουν από αυτό το reunion. Οι Νόελ και Λίαμ αποφάσισαν ότι τα χρήματα είναι πιο σημαντικά από την κόντρα τους και είναι έτοιμοι να ξεζουμίσουν το brand Oasis.

Δεν είναι μόνο οι συναυλίες. Έβγαλαν ρούχα σε συνεργασία με την adidas, ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ, οι φήμες λένε ότι ίσως οι Oasis κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά το 2008 και τώρα έγινε γνωστό ότι βρίσκεται στα σκαριά ένα βιβλίο για το reunion τους.

Το «OASIS LIVE ’25 OPUS» είναι σε συνεργασία ανάμεσα στο συγκρότημα, τον εμβληματικό φωτογράφο Σάιμον Έμετ και την η Opus Media.

Το βιβλίο 400 σελίδων είναι αφιερωμένο στην πρόσφατη περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος, στο πλαίσιο της οποίας έδωσαν πρώτη φορά συναυλίες 16 χρόνια μετά τη διάλυσή τους το 2009. Ο Σάιμον Έμετ, ο οποίος φωτογράφισε τα πορτρέτα επανένωσης των Oasis ήταν μόνος που κατέγραψε όλες τις συναυλίες της περιοδείας και χαρακτήρισε την εμπειρία προνόμιο.

«Πολύ περισσότερο από μια επανένωση συγκροτήματος, ήταν ένα πραγματικό πολιτιστικό κίνημα» τόνισε ο γνωστός φωτογράφος.

Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρά περιορισμένης Marquee μόνο 100 αντιτύπων. Επιπλέον, θα διατεθούν απεριόριστες εκδόσεις «Midi» και «Retail», επιτρέποντας σε περισσότερους θαυμαστές παγκοσμίως να αποκτήσουν.

«Οι Oasis είχαν γίνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο, επηρεάζοντας τις μουσικές τάσεις, τη μόδα, ακόμη και την ποπ κουλτούρα. Το (What’s the Story) Morning Glory? ήταν το σημαντικότερο βρετανικό άλμπουμ της δεκαετίας του ‘ 90 και οι πωλήσεις του ανήλθαν σε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έξι εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και πάνω από 22 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η μουσική του συγκροτήματος ήταν μεταδοτική και το 1996, στο απόγειο της φήμης τους, οι Oasis εμφανίστηκαν ως κεντρικά ονόματα στο Knebworth μπροστά σε 250.000 θαυμαστές. Η ιστορία των Oasis είχε ένα πραγματικό ροκ εν ρολ τέλος όταν το συγκρότημα διαλύθηκε το 2009, αφήνοντας μια λαμπρή μουσική κληρονομιά. Πολλοί θαυμαστές ονειρεύονταν τη συμφιλίωση των αδελφών, αλλά αυτό φαινόταν απίθανο» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni