Έξαλλα τα social media: Δεν υπάρχει άτομο σε αυτόν τον πλανήτη που να νομίζει ότι η Κέιτι Πέρι είναι φεμινίστρια

Μετά την δριμεία κριτική που αντιμετώπισε για το ταξίδι της στο διάστημα η Κέιτι Πέρι βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε η επιλογή της να πλαισιωθεί αποκλειστικά από άντρες χορευτές στην περιοδεία της Lifetimes, που ξεκίνησε την Τετάρτη 23 Απριλίου στην Πόλη του Μεξικού.

Οι ενστάσεις στην εν λόγω επιλογή αφορούσαν το γεγονός πως ερμήνευσε το φεμινιστικό τραγούδι «Woman’s World», με πολλούς να κάνουν λόγο για αναντιστοιχία μεταξύ του μηνύματος και της σκηνικής παρουσίας.

The fact that Katy Perry has zero female dancers on stage during her performance of «Woman’s World» on her #lifetimestour says a lot about her and the type of feminism she claims to represent. It seems there is a disconnect between the message of female empowerment in the song… pic.twitter.com/BSzpW0lcJy

