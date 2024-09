Fyre Festival: Το μεγαλύτερο μουσικό φιάσκο όλων των εποχών επιστρέφει, αλλά ποιος θέλει να πάει;

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Οκτωβρίου 2018 και ο Μπίλι ΜακΦάρλαντ καταδικαζόταν σε έξι χρόνια φυλάκισης. για απάτη. Με αυτή την απόφαση έπεφταν οι τίτλοι τέλους του Fyre Festival, του μουσικού event το οποίο υποσχόταν να «εξαφανίσει» από τον χάρτη το Coachella και να γίνει το απόλυτο luxury φεστιβάλ, που ο κόσμος δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Τουλάχιστον, ο ΜακΦάρλαντ έπεσε μέσα σε ένα πράγμα: κανείς δεν ξέχασε το «φιάσκο» του φεστιβάλ του.

Όλα είχαν ξεκινήσει δύο χρόνια προτού ο Μπίλι ΜακΦάρλαντ περάσει τις πύλες της φυλακής. Ο 32χρονος «επιχειρηματίας» είχε το μεγάλο σχέδιο να διοργανώσει ένα μουσικό φεστιβάλ, το οποίο θα έσβηνε από τον χάρτη το Coachella και το Burning Man. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Μπίλι δεν είχε ιδέα από διοργάνωση events. Ωστόσο αυτή η λεπτομέρεια δεν μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στα σχέδιά του. Άλλωστε ήταν ένας νέος άνθρωπος -24 ετών τότε-, γεμάτος ενέργεια, γνώστης των νέων μέσων επικοινωνίας και αποφασισμένος να βγάλει χρήματα. Πολλά και γρήγορα.

Ο νεαρός συνεργάστηκε με τον γνωστό ράπερ Ja Rule και το πλάνο μπήκε σε εφαρμογή. Ως γνώστης των social media, ο ΜακΦάρλαντ επιστράτευσε μερικά πολύ γνωστά ονόματα για τη διαφημιστική του καμπάνια. Μοντέλα και influencers, όπως η Κένταλ Τζένερ, η Μπέλα Χαντίντ και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού – ένα ποσό που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Την ίδια ώρα έστησε μια υπέροχη ιστορία που συνεπήρε τους millenials, καθώς το φεστιβάλ θα γινόταν στο «ιδιωτικό νησί που κάποτε άνηκε στον Πάμπλο Εσκομπάρ» και υποσχέθηκε μια luxury εμπειρία. Για αυτό άλλωστε και το ποσό των εισιτηρίων δεν θύμιζαν σε τίποτα ένα κλασικό μουσικό event – σύμφωνα με τα ρεπορτάζ κάποια εισιτήρια άγγιζαν ακόμα και τα 100.000 δολάρια για μια βίλα πάνω στην παραλία. Μάλιστα, έλεγαν στους θεατές να περάσουν και 300 δολάρια σε ένα ψηφιακό βραχιόλι ώστε να κάνουν τις αγορές τους στο νησί ακόμα πιο εύκολα.

Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός και πλησίαζε η ώρα του φεστιβάλ άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν πήγαινε βάση σχεδιασμού. Για την ακρίβεια κανείς δεν ήξερε αν υπήρχε αρχικός σχεδιασμός. Το νησί του Εσκομπάρ μετακόμισε στο τουριστικό θέρετρο Great Exuma, οι εγκαταστάσεις δεν ολοκληρώνονταν, ενώ μια καταιγίδα που ξέσπασε μια μέρα πριν το φεστιβάλ διέλυσε όσες υποδομές υπήρχαν.

Το αποτέλεσμα ήταν οι πρώτοι επισκέπτες που έφτασαν στο τουριστικό θέρετρο να αντικρίσουν ένα χάος. Αντί για πολυτελείς βίλες είδαν σκηνές πληγέντων από φυσικές καταστροφές, η γαστρονομική εμπειρία που τους υποσχέθηκαν αντικατάσταθηκε από ψωμί, τυρί και κάτι σαλάτες, ενώ παντού κυκλοφορούσαν μεθυσμένοι νεαροί που έκλεβαν ότι έβρισκαν και κατουρούσαν όπου μπορούσαν.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd

— Tr3vor (@tr3vorx) April 28, 2017