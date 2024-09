Άλεν Κλάιν: Η ιστορία του πολυμήχανου λογιστή που ξεγέλασε τους Beatles και τους Rolling Stones

Γεννημένος στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, ο Άλεν Κλάιν, πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας σε ορφανοτροφείο και αποφοίτησε από το Upsala College στο East Orange, N.J., με πτυχίο στη λογιστική και την εκτίμηση της αξίας του κάθε δολαρίου.

Μετά από πρόσκληση ενός από τους φίλους του στο κολέγιο, του Ντον Κίρσνερ, ο οποίος θα γινόταν ένας επιτυχημένος μουσικός εκδότης και διευθυντής δισκογραφικών εταιρειών, ο Κλάιν άρχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία. Από νωρίς απέκτησε τη φήμη ενός αποτελεσματικού ντετέκτιβ που μπορούσε να ψάξει στα βιβλία των δισκογραφικών εταιρειών για λογαριασμό των καλλιτεχνών και να εντοπίσει χιλιάδες δολάρια σε απλήρωτα δικαιώματα.

Μάλιστα, στο απόγειο του πολιτιστικού φαινομένου «Βρετανική εισβολή» στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Κλάιν αποκτούσε γρήγορα πελάτες στην Αγγλία, ανάμεσά τους ο Μίκι Μοστ, ο οποίος ήταν ο παραγωγός των Animals, των Herman’s Hermits και πολλών άλλων συγκροτημάτων.

To ημερολόγιο δείχνει 26 Ιανουαρίου 1969. Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο επισκέπτονται τον πανούργο λογιστή Άλεν Κλάιν. Ανυπομονούσαν να γνωρίσουν τον οξύθυμο Νεοϋορκέζο που έκανε ταχυδακτυλουργικά για τους Rolling Stones. Εκείνο το βράδυ, στη σουίτα του στο ξενοδοχείου Dorchester του Λονδίνο, ο Κλάιν ήξερε επακριβώς ποια κουμπιά πρέπει να πατήσει: τους μίλησε για την παιδική του ηλικία, καθώς μεγάλωσε ορφανός όπως ο Τζον Λένον, γνώριζε τη δισκογραφία των Beatles απ’ έξω κι ανακατωτά, έδειξε ενδιαφέρον για την τέχνη της Γιόκο και ήταν έτοιμος να ρισκάρει. Μέσα σε λίγες ώρες, το ζευγάρι ξελογιάστηκε: Ο Τζον σχεδόν τον ικέτευσε να διαχειριστεί τις υποθέσεις τους και η Γιόκο προσφέρθηκε ακόμη και να δακτυλογραφήσει το έγγραφο που πιστοποιεί τη συμφωνία.

Ως λογιστής, άρχισε να εργάζεται για τον Αμερικανό τραγουδιστή και ηθοποιό από το Μπρόνξ, Μπόμπι Ντάριν και άλλους τραγουδιστές που ήταν δυσαρεστημένοι με τα ψύχουλα που τους έδιναν οι δισκογραφικές εταιρείες με τις οποίες είχαν υπογράψει. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων του, διαπίστωσε ότι η μουσική βιομηχανία ήταν εξπέρ στα τερτίπια. Πλήρωνε ό,τι είχε όρεξη να πληρώσει. Και έτσι, λόγω της εμπειρίας του και των εξονυχιστικών του ελέγχων ήξερε ακριβώς τι ήθελαν να ακούσουν οι πελάτες του. Ο Τζον και η Γιόκο, φυσικά, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση.

