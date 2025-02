Ετοιμάστε βαλίτσες: Τα καλύτερα μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη για το 2025

Μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι λίγο νωρίς για να συζητάμε για καλοκαιρινές διακοπές και μουσικά φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν τους πιο καυτούς μήνες του έτους, αλλά δεδομένου ότι όλες οι συναυλίες που φιλοξενούν μεγάλα ονόματα (Kendrick Lamar και SZA, για εσας λέμε) στην Ευρώπη γίνονται sold out εν μια νυκτί, θεωρήσαμε ότι ο Φεβρουάριος είναι ο ιδανικός μήνας για να μιλήσουμε για κορυφαία φεστιβάλ μουσικής, ώστε να έχετε αρκετό χρόνο να βρείτε εισιτήρια, να κάνετε οικονομία και να πείσετε κάποιον φίλο σας να έρθει.

Καθώς είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε για τα θρυλικά Tomorrowland και Glastonbury, είπαμε να κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση και να αναφερθούμε σε μουσικά φεστιβάλ τα οποία ίσως, λέμε ίσως, δεν έχετε ακουστά.

Primavera Sound Barcelona

Δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε με το Primavera Sound Barcelona.

Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Parc del Fòrum, σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Το μέρος μπορεί να είναι ειδυλλιακό, αλλά δεν είναι ο κύριος λόγος για να κλείσετε εισιτήριο.

Τα φετινά ονόματα του line up όμως είναι: FKA twigs, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Central Cee, Amelie Lens, και πολλοί ακόμα.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στο Primavera Sound Porto, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων τους: Jamie XX, Central Cee, Fontaines D.C

Πότε: 5 – 7 Ιουνίου 2025

Rock en Seine

Αν ανήκετε σε μια παρέα τα μέλη της οποίας έχουν διαφορετικό γούστο στη μουσική, το Rock en Seine που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, είναι η σανίδα σωτηρίας σας. Με ένα line up που περιλαμβάνει τους: A$AP Rocky, Doechii, London Grammar, Chappell Roan, Queens of the Stone Age, είναι σίγουρο ότι όλοι θα μείνετε ικανοποιημένοι.

Επίσης, η τοποθεσία είναι μεγάλο ατού: ναι, το Παρίσι είναι πιο ρομαντικό το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι έχει την αίγλη του. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλική Ριβιέρα (σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε τις διακοπές σας), απέχει περίπου πέντε ώρες με το τρένο.

Πότε: 20-24 Αυγούστου 2025

Roskilde Festival

Το Roskilde Festival, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ των σκανδιναβικών χωρών, δημιουργήθηκε το 1971 από δύο μαθητές Λυκείου που εμπνέυστηκαν από το Newport, το Isle of Wight και το Woodstock -και από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ομώνυμη πόλη της Δανίας.

Φέτος, τα ονόματα που θα φιλοξενήσει εκτείνονται από τον Παλαιστίνιο καλλιτέχνη Saint Levant ο οποίος άφησε το στίγμα του στη μουσική με το «From Gaza With Love», μέχρι τον ράπερ Stormzy, την Olivia Rodrigo, την Doechii και τον Artigeardit.

Ακόμα το σκέφτεστε;

Πότε: 28 Ιουνίου – 5 Ιουλίο 2025

Exit Festival

Το πρώτο Exit Festival πραγματοποιήθηκε το 2000 στην Πανεπιστημιούπολη του Νόβι Σαντ της Σερβίας, όταν οι φοιτητές έδιναν αγώνα για την ελευθερία στη Σερβία και στα Βαλκάνια. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μέσα σε λίγα χρόνια, το φεστιβάλ άρχισε να έχει πιστούς και να προσελκύει χιλιάδες μουσικόφιλους.

Για το 2025, το Exit παρουσιάζει ένα θεαματικό line-up: Eric Prydz, Indira Paganotto, Loreen, Sara Landry,The Boomtown Rats, και πολλούς ακόμα.

Πότε: 10-13 Ιουλίου 2025

Βουδαπέστη

Το Sziget με έδρα τη Βουδαπέστη, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, συγκεντρώνει κατά μέσο όρο περίπου 450.000 θεατές, και κάτι μας λέει ότι φέτος θέλει να σπάσει κάθε ρεκόρ.

«Γιατί το λέτε αυτό;» πιθανόν να αναρωτιέστε. Ρίξτε μια ματιά στους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσει φέτος και η απάντηση θα σας δωθεί αυτόματα: Post Malone, Anyma, A$AP Rocky, Boris Brejcha, Charli XCX, Chappell Roan, Nelly Furtado.

Χρειάζεται να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους;

Πότε: 6-11 Αυγούστου 2025

Πολωνία

Το Open’er θα ήταν αμαρτία να μην βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 2002 από την Βαρσοβία στην Πολωνία και έκτοτε έχει αλλάξει κάμποσες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, αυτή τη χρονιά θα πραγματοποιθεί στην πόλη Gdynia.

Θέλετε μια συμβουλή; Οι θαυμαστές των Linkin Park, Massive Attack, Tyla, Camila Cabello, Nine Inch Nails, Brutalismus 3000 και Doechii, αρχίστε να ετοιμάζετε βαλίτσες από τώρα για Gdynia.

Πότε: 2-5 Ιουλίου 2025

